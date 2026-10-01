Apple introduit pour la première fois en dix ans des batteries remplaçables dans les AirPods

Apple a présenté une nouvelle génération d'AirPods dotée d'une capacité de réparation inédite dans l'histoire de ses célèbres écouteurs sans fil. Selon ixbt.com, alors que les experts d'iFixit attribuaient systématiquement une note de zéro aux modèles précédents, ils ont cette fois accordé une note de 2 sur 10. Bien que ce score indique que l'appareil reste difficile à réparer, ce changement est considéré comme une étape importante pour le monde de la technologie. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Il est de notoriété publique que tous les modèles d'AirPods sortis précédemment étaient assemblés de manière à être totalement irréparables, nécessitant de briser le boîtier pour accéder aux composants internes. C'est précisément pour cette raison que les experts d'iFixit leur attribuaient toujours 0 point. Avec cette nouvelle génération d'écouteurs, cette tradition a légèrement évolué, offrant aux utilisateurs, du moins en théorie, la possibilité de remplacer eux-mêmes la batterie.

Réparation indépendante et ses complexités

Les experts ont testé la possibilité de démonter les nouveaux écouteurs sans outils professionnels spécialisés. Il s'avère qu'il est nécessaire de fixer fermement l'écouteur et de chauffer intensément sa partie supérieure. Cela permet d'accéder à la batterie, marquant ainsi le premier changement positif après une décennie de stagnation.

De plus, les ingénieurs d'Apple ont apporté des modifications à la structure des batteries. L'entreprise est revenue à des batteries équipées de broches de contact polarisées. Cependant, en raison de leur conception spécifique, la batterie de l'écouteur gauche ne peut pas être installée dans l'écouteur droit, car elles ne sont pas interchangeables.

Problèmes persistants et perspectives

Cependant, les experts soulignent que malgré cette petite avancée, des difficultés majeures subsistent dans la construction des écouteurs. Pour accéder à d'autres composants au-delà du remplacement de la batterie, il reste nécessaire de couper ou de briser le boîtier. Par ailleurs, le boîtier de charge reste, comme auparavant, non démontable et irréparable.

Bien qu'une note de 2 soit très faible, elle est perçue comme un premier pas d'Apple vers une plus grande durabilité et une réparabilité partielle de ses gadgets. On peut espérer qu'à l'avenir, sous la pression des exigences écologiques et des utilisateurs, les géants de la technologie amélioreront encore ces indicateurs.