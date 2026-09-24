«1000 buts ou la Ligue des nations» : Cristiano Ronaldo dévoile ses objectifs majeurs

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«1000 buts ou la Ligue des nations» : Cristiano Ronaldo dévoile ses objectifs majeurs

Légende vivante du football mondial, roi des records Cristiano Ronaldo à 41 ans, continue de dominer non seulement le terrain, mais aussi l'actualité sportive mondiale. Dans une récente interview, le capitaine de l'équipe nationale du Portugal a été interrogé sur ce qui compte le plus pour lui à ce stade historique de sa carrière : remporter la Ligue des nations de l'UEFA ou atteindre le cap fantastique des 1000 buts. Connu pour son caractère inflexible et sa soif de victoire infinie, la star portugaise a répondu comme un vrai champion : « Les deux. Mon objectif est d'atteindre les deux : les 1000 buts et la victoire en Ligue des nations ! ».

De plus, Ronaldo a évoqué les changements profonds à la tête de la sélection, rendant hommage au travail de son ancien entraîneur Roberto Martínez et exprimant sa confiance envers le nouveau sélectionneur, l'expérimenté Jorge Jesus : « C'est une nouvelle ère et il faut saluer le travail de Martínez — il a bien fait son travail malgré le fait qu'il travaillait dans un pays étranger et toutes les critiques reçues. Maintenant, nous sommes dirigés par Jorge Jesus. Tout le monde le connaît bien et je suis convaincu que tout ira bien ».

Alors, quand Ronaldo atteindra-t-il la barre inédite des 1000 buts, la tactique de Jorge Jesus pourra-t-elle ramener le Portugal sur le toit de l'Europe, et où s'arrêtera la limite des records de cette immense star ?

« 1000 buts, l'ère Jesus et réponse aux critiques » : 5 points clés des déclarations de Ronaldo

Cristiano Ronaldoles thèses les plus marquantes de son interview :

  • Ne renoncer à aucun des deux objectifs : Ronaldo a souligné qu'il ne choisirait pas entre un trophée collectif (Ligue des nations) et un record personnel historique (1000 buts), affirmant vouloir les deux ;

  • Une volonté de fer à 41 ans : L'attaquant a démontré qu'en dépit de son âge, il reste la principale force de frappe et le capitaine du Portugal ;

  • Confiance totale en Jorge Jesus : Ronaldo a exprimé une confiance à 100 % dans l'expérience du nouveau sélectionneur pour mener l'équipe vers de nouveaux sommets ;

  • Hommage au travail de Roberto Martínez : Cristiano a reconnu le professionnalisme de l'ancien coach malgré la pression et les critiques extérieures ;

  • Une nouvelle ère pour le football portugais : Avec le changement de staff technique et les ambitions renouvelées de Ronaldo, l'équipe ne vise que l'or dans les nouveaux tournois.

Cristiano Ronaldo et le Portugal : Comparaison des changements d'entraîneur et des objectifs stratégiques

Analyse de la nouvelle étape de l'équipe portugaise et des missions de Ronaldo :

Critères et orientations

L'ère Roberto Martínez

La nouvelle ère sous Jorge Jesus

Sélectionneur

Roberto Martínez (spécialiste étranger)

Jorge Jesus (entraîneur portugais expérimenté)

Pression sur l'entraîneur

Critiques et complexités liées à l'étranger

Autorité connaissant le football local et les stars de l'intérieur

Statut de Ronaldo

Leader de l'équipe et attaquant principal

Capitaine, pilier tactique et prétendant aux 1000 buts

Objectif collectif principal

Renouvellement et stabilité de l'effectif

Victoire absolue en Ligue des nations et grandes compétitions

Record personnel

Dépasser la barre des 900 buts

Atteindre les 1000 buts officiels dans l'histoire du football

Attitude et état d'esprit

Reconnaissance du respect et de la résilience

Optimisme ferme : « Tout ira bien »

Expertise et analyse : Pourquoi Ronaldo peut-il atteindre les 1000 buts et remporter le trophée ?

Conclusions des observateurs sportifs internationaux :

  • 1000 buts — un sommet jamais atteint dans l'histoire : Dans le football moderne, marquer 1000 buts en matchs officiels est presque inimaginable ; le fait que Ronaldo en fasse un objectif clair montre que sa forme physique et sa motivation sont celles d'un athlète de 25 ans ;

  • L'effet Jorge Jesus : Jesus est réputé pour son football offensif, dynamique et discipliné ; il a excellé en Arabie saouditeet dans les clubs européens pour maximiser le potentiel de but des attaquants vedettes ; cela augmentera encore l'efficacité de Ronaldo en sélection ;

  • La puissance du Portugal en Ligue des nations : L'effectif portugais figure actuellement dans le top 3 mondial en termes de talents ; une telle équipe sous la direction de Jesus pourra fournir régulièrement des occasions à Ronaldo ;

  • L'habitude de faire taire les critiques : Chaque fois que les rumeurs sur son âge ou sa retraite augmentent, Ronaldo a répondu sur le terrain par des triplés et des buts décisifs ; cette détermination à 41 ans est la preuve qu'il est un véritable phénomène.

Cristiano Ronaldo a prouvé une fois de plus que pour lui, l'âge n'est qu'un chiffre, et que la force motrice principale est de créer une nouvelle histoire.

Pensez-vous que Cristiano Ronaldo atteindra les 1000 buts officiels avant la fin de sa carrière ? Croyez-vous que le Portugal de Jorge Jesus pourra soulever le trophée de la Ligue des nations ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cet article sur les ambitions du roi du football avec tous les passionnés !

Cristiano RonaldoJorge JesusLigue des nationsFootballRecords
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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