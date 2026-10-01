«Je dirai la vérité en temps voulu» : Ronaldo explique pourquoi il a quitté l'équipe nationale

Ayant quitté le rassemblement de l'équipe nationale du Portugal prématurément, Cristiano Ronaldo a enfin brisé le silence. Concernant cet incident retentissant survenu à la veille du match crucial contre le Danemark lors de la 3e journée de la Ligue des nations, l'attaquant vedette a fait une déclaration officielle via l'insider Fabrizio Romano pour s'exprimer.

Les mots du capitaine de 41 ans indiquent que les relations au sein de l'équipe ne sont pas aussi fluides qu'annoncé et que des discussions sérieuses se cachent derrière cette décision.

Discussion avec le président et promesse mystérieuse

Dans sa déclaration, Ronaldo a révélé ce qui a motivé sa décision de quitter l'équipe :

« Après la conférence de presse de l'entraîneur et ma discussion avec le président de la Fédération portugaise de football, j'ai décidé de quitter le camp de base de l'équipe nationale. Le moment venu, je dirai toute la vérité à tous les Portugais sur les raisons pour lesquelles j'ai quitté l'équipe nationale du Portugal, que j'ai toujours servie avec loyauté. Pour l'instant, c'est le moment de souhaiter bonne chance au Portugal et à tous mes coéquipiers ».

Que s'est-il passé en coulisses ?

Le déroulement des événements montre que la tension au camp durait depuis plusieurs jours :

Conflit à l'entraînement : Bien que l'entraîneur Jorge Jesus ait affirmé qu'il n'y avait aucun problème dans l'équipe, Ronaldo avait quitté la séance d'entraînement prématurément.

Le signal de l'entraîneur : Lors de la conférence de presse, Jesus a indiqué qu'il était fort probable que l'attaquant ne soit pas titulaire contre le Danemark.

Départ précipité : Peu après ces événements, le buteur vétéran a quitté Copenhague et a décidé de partir pour l'Arabie saoudite.

Bien que Ronaldo ait souhaité bonne chance à ses coéquipiers, sa promesse de « révéler la vérité en temps voulu » laisse présager un conflit sérieux entre la direction du football portugais et le staff technique. Cette déclaration a intensifié les débats sur l'avenir de ses 20 ans de carrière internationale.