Le sponsor de Manchester City menace d'attaquer la Premier League en justice

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Le sponsor de Manchester City menace d'attaquer la Premier League en justice

Le club anglais de Manchester City fait face à de sérieux problèmes en dehors du terrain. Selon le journal The Sun, la compagnie aérienne qui est le sponsor principal de l'équipe menace d'engager des poursuites judiciaires contre la Premier League suite aux récentes décisions prises à l'encontre du club. Ce conflit provoque l'un des plus grands scandales financiers du football anglais. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il s'avère que le club a été reconnu coupable d'avoir utilisé de fausses transactions pour dissimuler 900 millions de livres sterling sur une période de neuf ans. Après ce verdict explosif, le transporteur national des Émirats arabes unis a publié une déclaration ferme, confirmant qu'il demanderait des conseils juridiques appropriés pour protéger ses intérêts.

Protestations fermes du sponsor

Dans sa déclaration, la compagnie aérienne a fermement souligné qu'elle n'avait participé à aucune transaction commerciale inappropriée au cours de la période examinée. La direction de l'entreprise a déclaré qu'elle rejetait catégoriquement toute conclusion ou insinuation. Le sponsor a également vivement critiqué la manière dont la Premier League a rendu cette affaire publique.

La déclaration de l'entreprise souligne que, bien que la compagnie aérienne ne soit pas explicitement nommée dans les documents publiés et partiellement édités, la situation actuelle nuit à sa réputation. La compagnie aérienne a exprimé son mécontentement face au fait que la Premier League ne l'ait pas contactée pour vérifier l'exactitude et l'équité des données sur lesquelles elle s'est appuyée pour parvenir à ses conclusions.

Exigences envers la Premier League

Suite aux accusations et aux informations sélectives diffusées au public, le sponsor principal a accusé l'instance officielle. "La Premier League doit assumer la responsabilité des conséquences de la manière dont ces conclusions ont été présentées," indique la déclaration de la compagnie aérienne. L'entreprise a ajouté qu'elle était profondément préoccupée par la manière dont l'affaire a été portée à la connaissance du public.

Rappelons que depuis son rachat par la société d'Abou Dabi, Manchester City a remporté huit titres de champion. La direction du club défend fermement son innocence totale face aux accusations de dissimulation de 900 millions de livres sterling.

La réaction de Pep Guardiola

En cette période complexe, l'entraîneur principal de l'équipe, Pep Guardiola, a exprimé son soutien à ses employeurs et à la direction. Il a ouvertement déclaré qu'il était plus que jamais aux côtés des propriétaires.

"Comprenez bien : nous traverserons cette épreuve ensemble," a déclaré le technicien espagnol en commentant la situation autour du club. Actuellement, les litiges juridiques entre les parties deviennent l'un des sujets les plus importants du monde du football.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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