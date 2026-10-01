Les 20 ans de dévouement de Ronaldo surpassent une émotion passagère : que se passe-t-il dans le camp portugais ?

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Les 20 ans de dévouement de Ronaldo surpassent une émotion passagère : que se passe-t-il dans le camp portugais ?

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Jorge Jesus, a réagi à la polémique qui a éclaté après le match contre la Norvège (2-1). Resté sur le banc lors de la rencontre, Cristiano Ronaldoa quitté le terrain sans saluer les supporters après le coup de sifflet final, ce qui a suscité de vives discussions dans la presse.

Dans une interview accordée au prestigieux journal portugais Record le technicien expérimenté a souligné qu'il n'y avait aucune division au sein de l'équipe et a évalué le comportement du capitaine avec professionnalisme.

« On ne peut oublier 20 ans de loyauté »

À la question des journalistes sur l'impact du comportement de Ronaldo sur l'ambiance dans le vestiaire et son statut de leader, Jesus a répondu avec calme et fermeté :

« C'est juste une frustration qui a duré 10, 15 ou 20 secondes. Cela ne diminue en rien ses 20 années de dévouement envers l'équipe nationale. On peut être frustré pendant quelques secondes, mais cinq minutes plus tard, nous célébrons tous ensemble une victoire importante pour notre sélection. »

« Montrez-moi un joueur qui n'a jamais eu de désaccord avec son entraîneur »

L'entraîneur a précisé qu'il était inapproprié d'isoler cet incident, ajoutant que les autres leaders de l'équipe ont accueilli la situation avec naturel :

  • Ambiance interne : « En mon nom, au nom de Bernardo Silva et de Bruno Fernandes, je peux dire que personne n'accorde une importance démesurée à cette affaire » ;

  • La réalité du football : « De telles situations arrivent à tout le monde. Pouvez-vous me montrer un seul joueur qui n'a jamais eu de problème avec son entraîneur, qui n'a jamais eu de conflit ou qui n'a jamais été frustré par lui-même ou par le coach ? » ;

  • Regard vers l'avenir : « Ce sont des processus normaux auxquels tout le monde est confronté dans le sport et dans la vie. L'important est d'avoir une vision plus large des événements et de continuer à aller de l'avant. »

Bien que les réponses calmes et diplomatiques de Jesus visent à réduire les tensions dans le camp portugais, le rôle futur de Ronaldo au sein de l'équipe reste au centre de l'attention des fans et des médias.

Jorge JesusCristiano RonaldoÉquipe du PortugalNorvègeFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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