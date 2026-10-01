Au Daghestan, une touriste est poussée dans le vide malgré son refus de sauter (vidéo)

·1·Monde
Au Daghestan, une touriste est poussée dans le vide malgré son refus de sauter (vidéo)

Un incident impliquant une touriste a eu lieu lors d'une attraction extrême dans le canyon de Sulak, au Daghestan. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre des instructeurs poussant une Moscovite de 41 ans vers le bord de la plateforme, alors qu'elle avait paniqué et renoncé à sauter à la dernière minute. C'est ce qu'a rapporté le MK.

Sur la vidéo, on peut voir la femme effrayée, résistant et exprimant son refus de sauter. Elle supplie les instructeurs de ne pas la pousser. La femme tente de se débattre et appelle à l'aide son mari présent à ses côtés. Malgré cela, les hommes l'entraînent vers le bord de la plateforme. Sur certaines images, on voit l'un des instructeurs donner un coup de pied dans la jambe de la femme pour la forcer à avancer. Peu après, le mécanisme de la plateforme s'est déclenché, faisant chuter la femme dans le vide.

Plus surprenant encore, il a été rapporté que cette vidéo avait été publiée sur les réseaux sociaux par les organisateurs de l'attraction à des fins publicitaires. Cependant, les images ont suscité une vive indignation et des critiques parmi les utilisateurs. Beaucoup ont souligné qu'il est inadmissible de forcer un touriste à sauter sans son consentement.

À l'heure actuelle, il n'y a pas d'autres détails officiels ni d'évaluation juridique concernant l'incident filmé.

SulakMKAttraction extrêmeTourismeDaghestan
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Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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