30 millions d'euros par an : le Real Madrid prépare un contrat record pour Jude Bellingham

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30 millions d'euros par an : le Real Madrid prépare un contrat record pour Jude Bellingham

La direction du Real Madrid, reconnaissant le rôle crucial de l'une des stars majeures de l'équipe, Jude Bellingham, accélère le processus de signature d'un nouveau contrat. Le géant espagnol s'est fixé pour objectif principal de conserver le milieu de terrain anglais au Santiago Bernabéu pour de nombreuses années encore.

Selon une source footballistique de premier plan, TEAMtalk , les parties ont considérablement progressé dans les négociations et sont proches de la phase finale de l'accord. Le club madrilène prévoit de signer tous les documents officiels et d'annoncer le nouveau contrat avant la fin de l'année.

30 millions d'euros par an : une augmentation de salaire spectaculaire

Les conditions financières du nouveau contrat devraient être records non seulement pour le club madrilène, mais pour tout le football européen :

  • Augmentation de salaire : Selon les informations, le Real Madrid a accepté de faire passer le revenu annuel du joueur de 20 millions à 30 millions d'euros ;

  • Plan à long terme : Le nouveau contrat devrait être valable au moins jusqu'à l'été 2031 (la durée exacte sera annoncée lors de la formalisation du contrat) ;

  • Statut au sein du club : Cette étape financière consolide la place de Bellingham parmi les leaders les mieux rémunérés de la hiérarchie de l'équipe.

85 actions décisives en 148 matchs

Les statistiques de Jude Bellingham sous le maillot du Real Madrid montrent clairement, en chiffres, à quel point il a été un transfert majeur pour le club :

  • 148 matchs officiels : Le joueur a participé en tant que force majeure à presque tous les matchs importants de l'équipe ;

  • 49 buts : Bien qu'il soit milieu de terrain, il affiche une efficacité digne d'un attaquant ;

  • 36 passes décisives : Il est le leader dans la création d'occasions de but pour ses coéquipiers.

Avec un total de 85 actions décisives, la star anglaise de 23 ans est considérée comme la figure centrale du projet futur de Florentino Pérez, et ce nouveau contrat servira de pilier à ce plan.

Real MadridJude BellinghamSantiago BernabéuTransfert FootballLaLiga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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