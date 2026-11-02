Zidane dépassé : Jude Bellingham ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire du Real Madrid

Le milieu de terrain du Real Madrid, Jude Bellingham, a franchi une nouvelle étape historique avec le club merengue. La star anglaise de 22 ans a dépassé son idole d'enfance, légende du football mondial et du Real, Zinédine Zidane, en nombre de buts marqués sous le maillot madrilène.

Lors de la 11e journée de La Liga, dans un match où les hommes de José Mourinho ont battu le Racing 3-0 à l'extérieur, Bellingham a inscrit un but à la 22e minute, contribuant largement à la victoire convaincante de son équipe. Cette frappe précise marquait pour le milieu anglais un cap symbolique avec le Real : 50e but .

Le record de Zidane battu : Chiffres et comparaisons

Madrid Zone Selon les données de la publication, Bellingham a non seulement dépassé la célèbre légende française, mais il l'a fait en beaucoup moins de matchs, affichant une efficacité impressionnante :

Le bilan de Zinédine Zidane : La légende du football français a défendu les couleurs du « Club Royal » entre 2001 et 2006, marquant un total de 49 buts en 227 matchs toutes compétitions confondues ;

La rapidité de Jude Bellingham : Arrivé à Madrid à l'été 2023, Bellingham n'a eu besoin que de 154 matchs pour surpasser le total de Zidane. En portant son compteur à 50 buts , il s'est solidement installé parmi les milieux de terrain les plus prolifiques de l'histoire du club.

Leadership sous Mourinho et course au titre

Évoluant avec une force et une responsabilité renouvelées sous la direction de José Mourinho, Jude Bellingham devient le moteur principal de l'équipe, non seulement à la finition, mais aussi dans le pressing et le repli défensif au milieu de terrain.

La victoire 3-0 sur le terrain du Racing marque le sixième succès consécutif du club madrilène, rapprochant l'équipe du leader, le FC Barcelone, dans la course au titre en championnat.