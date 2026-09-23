Altercation entre Jude Bellingham et Cristian Romero lors du derby de Madrid

Les derbys de Madrid sont toujours synonymes d'intensité et de combativité, mais le dernier affrontement en La Liga restera gravé non seulement pour la lutte aux points, mais aussi pour le ravivage d'une vieille rivalité internationale. Lors du match au stade Metropolitano, remporté 2-1 par l'Atlético Madrid, une vive altercation verbale a éclaté entre la star du Real Madrid, Jude Bellingham, et le défenseur adverse, Cristian Romero. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon les images diffusées par l'émission El Dia Despues de Movistar, le conflit entre les deux joueurs est la suite de tensions datant de la demi-finale de la Coupe du Monde entre l'Angleterre et l'Argentine. La tension a atteint son paroxysme en raison des décisions arbitrales et de l'agressivité sur le terrain. Notamment, le fait que Cristian Romero n'ait écopé que d'un carton jaune après intervention du VAR pour une faute sur Jude Bellingham a frustré les joueurs du Real Madrid.

Moments tendus sur le terrain et évocation de Lionel Messi

La situation s'est envenimée lorsque Romero s'est mêlé à la plainte de Dean Huijsen contre l'arbitrage, poussant Bellingham à défendre immédiatement son coéquipier. Cela a déclenché un échange verbal entre les deux joueurs. Romero a crié sur le milieu de terrain anglais, lui disant de se taire et de ne pas pleurer. En réponse, Jude Bellingham a accusé son adversaire de lâcheté.

Le défenseur argentin a ensuite raillé le joueur anglais en rappelant la lourde défaite de l'Angleterre lors de la Coupe du Monde et les larmes de Bellingham après le match. De son côté, Bellingham n'a pas reculé et a répliqué en faisant allusion aux succès de Romero en sélection : "Tu parles beaucoup quand tu es avec Lionel Messi, mais ici, tu n'es personne", a déclaré le footballeur anglais.

Protestations d'après-match et réaction des entraîneurs

Même après le coup de sifflet final, les esprits ne se sont pas calmés. Jude Bellingham s'est approché de l'arbitre principal Miguel Angel Ortiz Arias, lui criant à plusieurs reprises : "Deux cartons rouges, deux !", exprimant son mécontentement face à l'impunité des fautes de Romero et Lee Kang-in. L'entraîneur du Real Madrid a également manifesté son mécontentement en conférence de presse de manière originale, en montrant des photos imprimées illustrant les erreurs d'arbitrage.

Suite à cet incident, l'Atlético Madrid a répondu avec ironie sur ses réseaux sociaux en publiant une vidéo d'une imprimante en action, accompagnée du message : "Arrêtez de faire pression sur les arbitres". Cette tension témoigne de l'intensité accrue de la course au titre en La Liga cette saison.