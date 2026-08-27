Lors de la dernière journée de La Liga, le Real Madrid a consolidé sa position au classement en s'imposant largement 4-1 à domicile face à la Real Sociedad. Selon Goal.com, ce match a été marqué par des records personnels pour l'attaquant des Merengues, Kylian Mbappé, qui a réussi à inscrire un triplé. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Après avoir ouvert le score juste avant la pause, Mbappé a ajouté deux buts supplémentaires en seconde période. Avec ce triplé, son total de contributions décisives sous le maillot du "club royal" atteint désormais 101. L'attaquant français compte à ce jour 89 buts et 12 passes décisives avec l'équipe.

La domination de Jude Bellingham au milieu de terrain

Si Mbappé a attiré l'attention par ses buts, le milieu de terrain anglais Jude Bellingham a été le moteur créatif au centre du terrain. Avec un taux de réussite de 95 % dans ses passes, Bellingham a réussi 40 de ses 42 tentatives. Il a délivré deux passes décisives cruciales, préparant le terrain pour les deuxième et troisième buts de son équipe.

Bellingham a contrôlé le milieu de terrain jusqu'à son remplacement à la 77e minute. Avec 11 contributions décisives lors de ses 10 derniers matchs, le jeune milieu de terrain prouve une fois de plus son importance capitale pour l'équipe dirigée par l'entraîneur José Mourinho.

Vinícius Júnior et la sérénité de l'entraîneur

Auteur du troisième but, Vinícius Júnior a scellé les espoirs adverses en marquant de près. Très actif sur l'aile gauche, l'ailier brésilien a également été passeur décisif sur le dernier but de Mbappé. Remplacé en fin de match, Vinícius a célébré la victoire avec une accolade chaleureuse avec l'entraîneur José Mourinho.

Après une victoire difficile 2-1 lors de la première journée, ce large succès apporte un grand soulagement au technicien portugais, qui était sous pression. Grâce à ce résultat, le Real Madrid prend la tête du championnat en ce début de saison avec six points au compteur.

Le Real Madrid se prépare désormais à recevoir Malaga. Selon les experts, la forme étincelante de Kylian Mbappé et la maîtrise de Jude Bellingham représentent une menace sérieuse pour leurs futurs adversaires, alors que l'équipe cherche à poursuivre sa série de victoires.