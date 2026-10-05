Scandale aux Jeux asiatiques : un commentateur chinois accuse un membre de l'équipe d'Ouzbékistan

Un incident majeur a éclaté à l'issue du match pour la médaille de bronze du tournoi de football masculin des Jeux asiatiques. Lors de cette confrontation dramatique pour la troisième place, l'équipe de Chine U-23 a battu aux tirs au but l'Ouzbékistan U-23 et a décroché la médaille.

Cependant, l'altercation passionnée survenue sur le terrain après le coup de sifflet final suscite de vives discussions au sein des communautés footballistiques des deux pays. Un célèbre commentateur sportif et blogueur chinois, Dun Lu a publié une vidéo sur les réseaux sociaux affirmant qu'après le match, un membre de la délégation ouzbèke avait agressé physiquement l'attaquant chinois Zhang Yuning.

« Il m'a étranglé » : les accusations du commentateur chinois

Dans la vidéo diffusée, Dun Lu revient sur les détails de la dispute collective survenue entre les deux équipes à la fin de la rencontre :

« Après le match, un membre de la délégation ouzbèke s'est approché et a directement étranglé Zhang Yuning au niveau du cou. C'était un véritable excès ! » Zhang a d'abord voulu répliquer violemment, mais heureusement, comprenant la situation, il s'est retenu à la dernière seconde. Une grande altercation a ensuite éclaté entre les joueurs et le staff technique des deux camps. En montrant son cou, Zhang a protesté auprès de ceux qui l'entouraient en disant « il m'a étranglé » et s'est immédiatement dirigé vers l'arbitre pour porter plainte. »

L'indifférence de l'arbitre et la protestation en coulisses

Selon le journaliste chinois, l'attaquant, qui affirme avoir été blessé, n'a pas trouvé justice auprès du corps arbitral :

Erreur de cible : Zhang Yuning s'est d'abord approché d'un autre officiel en tenue d'arbitre pour se plaindre, mais il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas de l'arbitre principal ;

La réaction de l'arbitre principal : Bien que le joueur ait trouvé le véritable arbitre principal pour lui montrer les traces sur son cou et expliquer la situation, l'arbitre a préféré ne pas intervenir pour éviter les tensions inutiles sur le terrain et a ordonné au joueur de quitter la pelouse ;

La poursuite de la protestation : Voyant qu'aucune mesure n'était prise par l'arbitre, le joueur chinois a continué à protester contre les membres de l'équipe d'Ouzbékistan.

Dun Lu a conclu son intervention sur un ton ouvertement provocateur : « Quoi qu'il arrive, la victoire est à nous. Quant à savoir à quel point cela a été difficile et douloureux, les perdants eux-mêmes le savent très bien », a-t-il conclu.

La question de savoir si une enquête officielle sera ouverte par le Conseil olympique d'Asie (OCA) ou le comité de discipline de l'AFC concernant cette situation conflictuelle reste pour l'instant en suspens.