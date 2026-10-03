Jeux asiatiques : L'Ouzbékistan U-23 s'incline lors du match pour la médaille de bronze

Le match pour la 3e place du tournoi de football des Jeux asiatiques au Japon a été un véritable drame sportif. Sous la houlette de Ravshan Khaydarov, l'Ouzbékistan U-23 a affronté la Chine pour la médaille de bronze.

Le temps réglementaire, intense et riche en buts, s'est soldé par un match nul 2-2. Lors de la séance de tirs au but décisive, la chance a souri aux joueurs chinois — 3:4.

Comeback de dernière minute et séance de tirs au but

La rencontre a débuté par une domination de l'adversaire :

à la 13e minute, Hetoo a ouvert le score pour la Chine — 1:0.

À la 43e minute, Bahromov a égalisé pour nos compatriotes, permettant aux deux équipes de rentrer aux vestiaires sur un score de parité — 1:1.

En début de seconde période, à la 53e minute, Yudong a redonné l'avantage aux Chinois — 2:1.

Alors que le temps réglementaire touchait à sa fin, à la 90e minute, Shodiboyev, entré en jeu en tant que remplaçant, a fait preuve d'héroïsme en égalisant à 2:2.

Cependant, lors de la séance de tirs au but sous haute tension, la Chine U-23 s'est imposée 4:3 et a remporté la médaille de bronze des Jeux asiatiques. L'équipe nationale junior d'Ouzbékistan termine la compétition à la 4e place.

Jeux asiatiques. Protocole du match pour la 3e place

Chine U-23 — Ouzbékistan U-23 2:2 (tab — 4:3)

Buts : Hetoo (13), Yudong (53) — Bahromov (43), Shodiboyev (90).