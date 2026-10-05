Choc des titans chez les poids lourds : Alex Pereira affronte Sergei Pavlovich

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Choc des titans chez les poids lourds : Alex Pereira affronte Sergei Pavlovich

Le prochain méga-combat tant attendu par les fans dans le monde de l'UFC est officiellement confirmé. L'ancien champion de l'organisation dans deux catégories de poids, le phénomène brésilien Alex Pereira disputera son prochain combat contre le dangereux puncheur russe, classé n°2 dans la division des poids lourds, Sergei Pavlovich.

Selon les informations publiées sur le site officiel de la promotion, l'affrontement entre les deux combattants explosifs aura lieu le 12 décembre lors de l'événement numéroté UFC 335 organisé à Las Vegas, aux États-Unis, et occupera le statut de co-main event.

Bien qu'il ne soit pas pour un titre, ce combat de 5 rounds

compte tenu du statut de prétendant au titre et de la haute importance de ce duel, la direction de l'UFC a fixé la durée du combat à 5 rounds :

  • Un combat à enjeux : Le vainqueur de cet affrontement devrait devenir le prétendant officiel au titre de champion des poids lourds ;

  • Garantie de KO : Les deux combattants possèdent parmi les frappes les plus puissantes de l'histoire des arts martiaux mixtes, rendant une fin avant la limite très probable.

État de forme et statistiques des combattants

Les deux prétendants entrent dans l'octogone après leurs derniers résultats significatifs :

  • Sergei Pavlovich (21-3) : Le maître russe des poids lourds est monté dans l'octogone pour la dernière fois en mai lors de l' UFC Fight Night 277 où il a prouvé une fois de plus sa puissance dévastatrice en mettant KO le Brésilien Tallison Teixeira avant la limite ;

  • Alex Pereira (13-4) : « Poatan » a subi une défaite par KO technique lors de son dernier combat le 14 juin contre l'ancien champion intérimaire Ciryl Gane. Ce combat est une question de vie ou de mort pour la star brésilienne afin de retrouver sa place dans la division des poids lourds et de revenir dans la course au titre.

La soirée du 12 décembre à Las Vegas promet d'être l'un des combats les plus brûlants de l'année, déterminant qui sera le leader parmi les rois des poids lourds.

Alex PereiraSergei PavlovichUFC 335Las VegasMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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