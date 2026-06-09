La star brésilienne de l'UFC Pereira prononce un discours puissant avant le tournoi à la Maison Blanche

La star brésilienne de l'UFC Alex Pereira a prononcé un discours de motivation inspirant avant le grand tournoi organisé à la Maison Blanche. Le combattant, connu sous le surnom de « Poatan », a parlé ouvertement de son parcours de vie difficile, des épreuves de son enfance et de la façon dont il s'est réinventé grâce au sport.

Pereira est aujourd'hui reconnu comme l'un des combattants les plus célèbres et les plus dangereux de l'UFC. Cependant, son chemin vers le sommet n'a pas été facile. Dans son discours, il a souligné que la vie ne lui a jamais fait de cadeau, mettant en avant l'environnement rude, le travail précoce et les situations tentantes auxquelles il a été confronté depuis l'enfance.

« La vie ne m'a montré aucune pitié. J'ai commencé à travailler tôt et j'ai été exposé jeune à des choses qui brisent les gens – l'alcool, la rue et le chaos », a déclaré Alex Pereira.

Ces mots ne sont pas simplement la déclaration typique d'un athlète. Ce sont les confessions d'un homme qui se remémore le chemin difficile qu'il a parcouru avant de monter sur la grande scène. Pour Pereira, le combat n'est pas seulement un affrontement avec un adversaire dans l'Octogone, mais aussi une lutte contre son passé, ses peurs intérieures et les épreuves de la vie.

Selon le combattant brésilien, il y a eu un moment dans sa vie où il a pris une décision cruciale : soit prendre la responsabilité de son propre destin, soit laisser la vie le briser complètement. Ce moment de prise de conscience a changé sa trajectoire.

« À un certain moment, j'ai compris : soit je prends la responsabilité de ma vie, soit elle me brisera complètement », a-t-il souligné.

Selon Pereira, il se bat depuis l'enfance. Mais tout a changé seulement après qu'il a orienté cette lutte dans la bonne direction. Le sport lui a enseigné la discipline, le but, la maîtrise de soi et l'ordre. Cet aspect est devenu un facteur décisif dans sa carrière.

« Je me bats depuis que je suis enfant. Mais tout a changé seulement après que j'ai mis cela sur la bonne voie », a déclaré « Poatan ».

Pour Alex Pereira, chaque combat est comme un vœu intérieur de se souvenir de son passé, de ne jamais oublier d'où il vient et de ne jamais regarder en arrière. Il entre dans l'Octogone non seulement pour la victoire, mais aussi en réponse à toutes les lourdes épreuves de sa vie.

« C'est pourquoi chaque combat me rappelle d'où je viens et pourquoi je ne reviens jamais en arrière », a déclaré Pereira.

Ces mots expliquent une fois de plus aux fans de l'UFC pourquoi Alex possède un caractère aussi fort. Son style de combat se caractérise par le sang-froid, des frappes puissantes et une stabilité mentale. Pereira parle rarement beaucoup, mais il donne sa réponse avec beaucoup de force dans l'Octogone.

Pour rappel, Alex Pereira affrontera le combattant français Ciryl Gane dans l'Octogone lors de l'événement « UFC Freedom 250 » le 15 juin. Ce choc devrait être l'un des combats les plus excitants de la soirée.

Ciryl Gane est également techniquement compétent, mobile et considéré comme l'un des adversaires les plus dangereux dans la catégorie des poids lourds. Par conséquent, ce combat n'est pas juste un autre match de routine pour Pereira, mais une autre grande épreuve. Cependant, comme le suggèrent les mots de « Poatan », il est mentalement prêt pour de tels défis.

Le discours de motivation de Pereira a une signification importante non seulement pour les athlètes, mais pour toute personne confrontée à des difficultés dans la vie. Son histoire montre que ce n'est pas l'origine qui compte, mais le chemin choisi et la responsabilité assumée pour son destin.

Alex Pereira est aujourd'hui l'une des grandes stars de l'UFC. Mais sa vraie force ne réside pas seulement dans ses frappes. Sa force vient du fait qu'il ne fuit pas son passé, n'oublie pas ses jours difficiles et prouve encore et encore sa promesse envers lui-même à chaque combat.

Ces mots prononcés avant le tournoi à la Maison Blanche ont rappelé aux fans une autre vérité : les grands champions sont avant tout des personnes qui n'ont pas été vaincues dans la bataille avec la vie elle-même.