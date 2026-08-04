Makhmud Muradov vise deux ceintures : le combat de 2020 va-t-il renaître ?

À Prague, Makhmud Muradov a battu Will Fleury par KO technique au deuxième round et est devenu le champion incontesté des mi-lourds de l’OKTAGON MMA. Mais le combattant ouzbek ne s’est pas contenté de célébrer sa nouvelle ceinture : il a cité le Polonais Krzysztof Jotko comme prochain adversaire.

Ce n’est pas un simple appel. Muradov est le champion intérimaire des moyens, tandis que Jotko est le champion incontesté en titre de cette division. Plus intéressant encore, ils devaient s’affronter à l’UFC il y a six ans, mais le combat n’a jamais eu lieu.

La domination de Fleury a disparu en 15 secondes

Le tournoi OKTAGON 92 s’est déroulé le 1er août sur l’île de Štvanice, à Prague, en République tchèque. En raison du décalage horaire, les combats principaux en Ouzbékistan ont eu lieu au matin du 2 août. Avant le tournoi, Fleury était présenté comme le détenteur de la ceinture des mi-lourds et l’un des combattants les plus dangereux de l’OKTAGON.

Au premier round, le champion irlandais a mis Muradov en difficulté grâce à sa lutte et à la pression exercée près de la cage. Mais seulement 15 secondes après le début du deuxième round, le combattant ouzbek a placé un contre du droit parfaitement ajusté.

Après la chute de Fleury, déséquilibré, Muradov a poursuivi sa série de frappes et l’arbitre a arrêté le combat. La série de six victoires de Will Fleury à l’OKTAGON a ainsi pris fin, tandis que la ceinture des mi-lourds est revenue à Muradov.

Le premier objectif du nouveau champion est connu

Après le combat, Muradov a exprimé son souhait d’affronter le champion en titre des moyens, Krzysztof Jotko.

Ce combat semble logique sur le plan sportif. La division des moyens compte actuellement deux détenteurs de ceintures différentes :

Combattant Statut Krzysztof Jotko Champion incontesté des poids moyens Makhmud Muradov Champion intérimaire des poids moyens Makhmud Muradov Champion incontesté des mi-lourds

Sur la page officielle de l’OKTAGON, Muradov est toujours présenté comme le champion intérimaire des moyens. Jotko, lui, est devenu le nouveau champion incontesté de la division après avoir battu Kerim Engizek.

Un éventuel combat Muradov-Jotko pourrait donc être une unification des ceintures des poids moyens. Cependant, la promotion n’a encore annoncé officiellement ni la catégorie de poids, ni la date, ni le lieu du combat.

Ce combat devait déjà avoir lieu en 2020

L’histoire entre Muradov et Jotko ne date pas d’hier. Leur affrontement était prévu le 31 octobre 2020 lors de l’UFC Fight Night à Las Vegas.

Mais le combattant polonais s’est blessé pendant sa préparation et a déclaré forfait. À l’époque, Jotko avait annoncé s’être fracturé un orteil et s’était excusé auprès de Muradov d’avoir renoncé au combat à la dernière minute.

Kevin Holland avait ensuite été désigné comme adversaire de Muradov. Mais ce combat n’a pas eu lieu non plus après le test positif au COVID-19 du combattant ouzbek.

Ainsi, le scénario commencé en 2020 est resté inachevé :

Un combat entre Muradov et Jotko a été programmé. Jotko a déclaré forfait en raison d’une blessure. Kevin Holland est devenu le nouvel adversaire. Muradov a été testé positif au coronavirus. L’affrontement tant attendu a été retardé de six ans.

Désormais, ils pourraient se retrouver non plus à l’UFC, mais à l’OKTAGON, l’une des principales promotions européennes, en tant que champions.

Jotko vise lui aussi une deuxième ceinture

Un élément rend cet éventuel combat encore plus intéressant. Après être devenu champion des moyens, Krzysztof Jotko avait déjà exprimé son souhait de monter chez les mi-lourds pour tenter de conquérir une deuxième ceinture.

À l’époque, la ceinture des mi-lourds appartenait à Will Fleury. Elle est désormais détenue par Makhmud Muradov.

Deux scénarios sont donc possibles :

Premier scénario : Muradov redescend chez les moyens et affronte Jotko pour unifier les ceintures de la catégorie.

Deuxième scénario : Jotko monte chez les mi-lourds pour défier Muradov et tenter de lui prendre sa nouvelle ceinture.

Selon la logique sportive, le premier scénario semble plus naturel. Le champion intérimaire doit généralement affronter le champion incontesté dans un combat d’unification. Mais le nouveau statut de Muradov chez les mi-lourds offre également à la promotion la possibilité de créer une intrigue plus importante.

Le défi dans deux catégories sera difficile pour Muradov

Après sa victoire chez les mi-lourds, si Muradov revient chez les moyens, il devra de nouveau suivre un processus de perte de poids. Cela pourrait affecter sa condition physique, sa récupération et la durée de sa préparation.

Jotko, lui, évolue plus naturellement chez les moyens et s’appuie sur sa lutte et son contrôle. Ce combattant expérimenté a disputé 17 combats à l’UFC, remportant 11 victoires, avant de devenir champion à l’OKTAGON. La promotion le décrit comme l’un des combattants les plus expérimentés de sa division.

Un éventuel affrontement donnerait lieu à un choc de styles :

Muradov utilise la distance et des frappes rapides ;

Jotko cherche à limiter les mouvements de son adversaire et à contrôler le combat ;

Muradov possède une puissance de KO ;

Jotko est dangereux dans les combats longs et tactiques ;

tous deux ont acquis une grande expérience au niveau de l’UFC.

Contre Fleury, Muradov a montré qu’il pouvait rester calme sous pression et changer le cours du combat grâce à un seul contre précis. Jotko pourrait tenter de le maintenir près de la cage et de ne lui laisser aucune distance confortable pour frapper.

Fleury n’a pas non plus oublié la revanche

Après sa défaite, le combattant irlandais a reconnu les qualités de Muradov. Il a décrit l’Ouzbek comme l’un des combattants les plus talentueux naturellement à l’OKTAGON, tout en affirmant qu’il récupérerait la ceinture à l’avenir.

Cela signifie que Muradov dispose d’au moins trois options possibles :

Adversaire potentiel Enjeu du combat Krzysztof Jotko Unification des ceintures des poids moyens Will Fleury Revanche chez les mi-lourds Un nouveau prétendant Première défense de la ceinture des mi-lourds

Si Muradov choisit Jotko, la défense de la ceinture des mi-lourds pourrait être repoussée. À l’inverse, s’il défend d’abord son nouveau titre, la question de son championnat intérimaire des moyens restera ouverte.

Pas un simple combat, mais le règlement de comptes entre deux champions

Les chemins de Muradov et de Jotko auraient dû se croiser en 2020. À l’époque, ils étaient deux combattants des moyens cherchant à grimper au classement de l’UFC. Six ans plus tard, tous deux sont revenus en Europe et ont remporté des ceintures dans la même promotion.

Muradov se trouve aujourd’hui dans une situation rare :

champion incontesté chez les mi-lourds ;

champion intérimaire chez les moyens ;

invaincu à l’OKTAGON ;

vainqueur de son dernier combat par KO technique.

Jotko détient, lui, la ceinture principale des moyens. Si ce combat est officiellement confirmé, il ne s’agira donc pas d’un simple affrontement supplémentaire, mais d’un duel destiné à déterminer le véritable champion de la division et à solder le compte laissé ouvert depuis 2020.

Selon vous, Muradov devrait-il affronter Jotko chez les moyens ou défendre d’abord sa ceinture des mi-lourds ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux !