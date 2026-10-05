Duel en Ligue des Nations : Pourquoi la Belgique ne parvient-elle pas à battre la France depuis 8 ans ?

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Duel en Ligue des Nations : Pourquoi la Belgique ne parvient-elle pas à battre la France depuis 8 ans ?

Lors de la 4e journée de la Ligue des Nations de l'UEFA, deux géants du football européen, l'équipe de France et l'équipe de Belgique, s'affronteront une fois de plus sur le terrain. Les « Bleus », qui accueillent les « Diables Rouges » à domicile, visent non seulement à consolider leur première place dans le groupe, mais aussi à poursuivre leur domination sans faille établie ces dernières années.

Les deux nations voisines se sont affrontées jusqu'à présent un total de 76 fois et leur rivalité est l'une des plus riches de l'histoire du football mondial.

Hégémonie française totale : une série noire de 6 matchs

Bien que l'équilibre et l'intensité soient visibles en termes de nombre de matchs historiques, une analyse des rencontres des 8 dernières années révèle la domination absolue de l'équipe de France.

Les Belges n'arrivent pas à franchir l'obstacle français, que ce soit lors des phases à élimination directe des grands tournois ou lors des matchs de Ligue des Nations. Il y a à peine quelques jours, le 28 septembre, lors du match à Bruxelles, l'équipe de France s'est imposée à l'extérieur sur le score minimal de 1-0, empochant trois points cruciaux.

Résultats des 6 dernières confrontations :

  • 28.09.2026 — Belgique 0:1 France (Ligue des Nations)

  • 14.10.2024 — Belgique 1:2 France (Ligue des Nations)

  • 09.09.2024 — France 2:0 Belgique (Ligue des Nations)

  • 01.07.2024 — France 1:0 Belgique (Euro 2024, 8e de finale)

  • 07.10.2021 — Belgique 2:3 France (Ligue des Nations, demi-finale)

  • 10.07.2018 — France 1:0 Belgique (Coupe du Monde, demi-finale)

L'heure de la revanche a-t-elle sonné ou la série va-t-elle se poursuivre ?

Comme le montrent les chiffres, la Belgique a goûté à l'amertume de la défaite lors des 6 derniers duels. En particulier, les échecs douloureux lors de la Coupe du Monde 2018 et de l'Euro 2024 ont accru la pression psychologique sur l'équipe.

Le match de la 4e journée est l'une des opportunités les plus importantes pour les Belges de mettre fin à cette longue série négative et de se libérer de la pression traditionnelle exercée par la France. Les Français, quant à eux, chercheront à porter leur série de victoires à 7 matchs devant leur public.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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