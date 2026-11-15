Critique inattendue de l'entraîneur : qu'a dit Jorge Jesus après le match contre le Danemark ?
Dans le cadre de la Ligue des nations de l'UEFA, après une défaite inattendue à domicile contre le Danemark sur le score de 1:4, le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Jorge Jesus, a partagé ses réflexions sur le résultat de la rencontre. Après que le jeu des hôtes a suscité de nombreuses critiques, l'entraîneur a répondu ouvertement aux questions des supporters et des médias.
Erreurs défensives et supériorité de l'adversaire
RTP Dans une interview accordée à, Jorge Jesus a admis que l'équipe n'avait pas rempli ses objectifs et que des problèmes sérieux avaient été observés, notamment en défense.
« Nous n'avons pas été aussi solides en défense que lors du match à l'extérieur. Surtout en seconde période, nous n'avons pas pu arrêter les attaques adverses. Je pensais que nous allions renforcer notre jeu, mais cela ne s'est pas produit. Le Danemark était bien plus fort et supérieur à nous » , a déclaré l'entraîneur.
L'entraîneur a également souligné certaines lacunes tactiques et s'est attardé sur la performance de João Félix : « João Félix n'a pas réussi à être efficace entre les lignes. C'est pourquoi nous n'avons pas pris l'avantage au milieu de terrain ».
Détails du match
Statistiques et informations
Score du match
Portugal — Danemark 1:4
Personne évaluée
Jorge Jesus (Sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal)
Problèmes principaux
Erreurs défensives, perte de contrôle au milieu de terrain
Objectif à venir
Assurer la qualification pour la phase suivante
Situation dans le groupe et Ronaldo
Bien que la défaite complique légèrement les chances de qualification, Jesus a souligné que l'objectif principal reste le même :
« Si nous avions déjà assuré notre qualification, j'aurais donné une chance à d'autres joueurs à Cardiff. Maintenant, l'objectif principal est de sortir du groupe ».
Par ailleurs, l'entraîneur a noté que la défaite affecterait le moral des joueurs et a également évoqué la cérémonie de remise des prix de Cristiano Ronaldo : « Cristiano mérite cela pour tout ce qu'il a fait pour l'équipe nationale et pour le Portugal ».
Selon vous, l'équipe du Portugal dirigée par Jorge Jesus pourra-t-elle corriger ses erreurs et aller de l'avant ? Laissez votre avis dans les commentaires !
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