Critique inattendue de l'entraîneur : qu'a dit Jorge Jesus après le match contre le Danemark ?

Dans le cadre de la Ligue des nations de l'UEFA, après une défaite inattendue à domicile contre le Danemark sur le score de 1:4, le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Jorge Jesus, a partagé ses réflexions sur le résultat de la rencontre. Après que le jeu des hôtes a suscité de nombreuses critiques, l'entraîneur a répondu ouvertement aux questions des supporters et des médias.

Erreurs défensives et supériorité de l'adversaire

RTP Dans une interview accordée à, Jorge Jesus a admis que l'équipe n'avait pas rempli ses objectifs et que des problèmes sérieux avaient été observés, notamment en défense.