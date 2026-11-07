Zinedine Zidane annonce le groupe de la France pour le choc contre l'Italie

Le sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane, a dévoilé le groupe élargi pour les rencontres décisives de la Ligue des nations de l'UEFA en novembre.

En tête de leur groupe, les Français font face à deux tests majeurs : l'équipe se déplacera en Italie le 12 novembre pour un choc au sommet, avant de recevoir la Turquie à domicile le 15 novembre.

Effectif complet : Répartition par ligne

Les joueurs suivants ont été convoqués par Zinedine Zidane :

Gardiens : Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser ;

Défenseurs : Andy Diouf, Malo Gusto, Jérémy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Leny Yoro ;

Milieux : Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery ;

Attaquants : Bradley Barcola, Désiré Doué, Kylian Mbappé, Michael Olise, Pablo Pagis, Marcus Thuram.

Classement et lutte pour la première place

Après quatre journées, le suspense est à son comble dans le groupe :