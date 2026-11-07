Zinedine Zidane annonce le groupe de la France pour le choc contre l'Italie
Le sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane, a dévoilé le groupe élargi pour les rencontres décisives de la Ligue des nations de l'UEFA en novembre.
En tête de leur groupe, les Français font face à deux tests majeurs : l'équipe se déplacera en Italie le 12 novembre pour un choc au sommet, avant de recevoir la Turquie à domicile le 15 novembre.
Effectif complet : Répartition par ligne
Les joueurs suivants ont été convoqués par Zinedine Zidane :
Gardiens : Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser ;
Défenseurs : Andy Diouf, Malo Gusto, Jérémy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Leny Yoro ;
Milieux : Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery ;
Attaquants : Bradley Barcola, Désiré Doué, Kylian Mbappé, Michael Olise, Pablo Pagis, Marcus Thuram.
Classement et lutte pour la première place
Après quatre journées, le suspense est à son comble dans le groupe :
France — 10 points : L'équipe de Zidane mène seule le classement avec 10 points ;
Italie — 7 points : Deuxièmes, les Italiens tenteront de revenir à hauteur en battant la France le 12 novembre ;
Le pas décisif : Si la France obtient au moins un nul en Italie, elle fera un grand pas vers la qualification et pourra valider sa première place face à la Turquie le 15 novembre.
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