Zinedine Zidane annonce le groupe de la France pour le choc contre l'Italie

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Zinedine Zidane annonce le groupe de la France pour le choc contre l'Italie

Le sélectionneur de l'équipe de France, Zinedine Zidane, a dévoilé le groupe élargi pour les rencontres décisives de la Ligue des nations de l'UEFA en novembre.

En tête de leur groupe, les Français font face à deux tests majeurs : l'équipe se déplacera en Italie le 12 novembre pour un choc au sommet, avant de recevoir la Turquie à domicile le 15 novembre.

Effectif complet : Répartition par ligne

Les joueurs suivants ont été convoqués par Zinedine Zidane :

  • Gardiens : Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser ;

  • Défenseurs : Andy Diouf, Malo Gusto, Jérémy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Leny Yoro ;

  • Milieux : Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery ;

  • Attaquants : Bradley Barcola, Désiré Doué, Kylian Mbappé, Michael Olise, Pablo Pagis, Marcus Thuram.

Classement et lutte pour la première place

Après quatre journées, le suspense est à son comble dans le groupe :

  • France — 10 points : L'équipe de Zidane mène seule le classement avec 10 points ;

  • Italie — 7 points : Deuxièmes, les Italiens tenteront de revenir à hauteur en battant la France le 12 novembre ;

  • Le pas décisif : Si la France obtient au moins un nul en Italie, elle fera un grand pas vers la qualification et pourra valider sa première place face à la Turquie le 15 novembre.

Zinedine ZidaneLigue des Nations UEFAÉquipe de FranceKylian MbappéFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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