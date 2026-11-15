En Europe, la 5e journée de la Ligue des Nations de l'UEFA a offert aux fans de véritables sensations et des duels intenses. L'un des résultats les plus retentissants de cette journée a été enregistré lors du match entre le Portugal et le Danemark. Privés de Cristiano Ronaldo, les hôtes se sont inclinés de manière inattendue sur un score large devant leur public.

Portugal — Danemark 1:4 : La victoire éclatante des Scandinaves

Sur le terrain, Cristiano Ronaldo n'a pas participé au match de l'équipe nationale du Portugal (12 points, 1ère place) qui recevait le Danemark (9 points, 2e place). Le scénario a surpris tout le monde, les Scandinaves ayant trouvé le chemin des filets adverses à 4 reprises.

Le sort du match a été scellé par l'activité offensive débordante des Danois :