Le Portugal lourdement battu par le Danemark : Résultats de la 5e journée de la Ligue des Nations
En Europe, la 5e journée de la Ligue des Nations de l'UEFA a offert aux fans de véritables sensations et des duels intenses. L'un des résultats les plus retentissants de cette journée a été enregistré lors du match entre le Portugal et le Danemark. Privés de Cristiano Ronaldo, les hôtes se sont inclinés de manière inattendue sur un score large devant leur public.
Portugal — Danemark 1:4 : La victoire éclatante des Scandinaves
Sur le terrain, Cristiano Ronaldo n'a pas participé au match de l'équipe nationale du Portugal (12 points, 1ère place) qui recevait le Danemark (9 points, 2e place). Le scénario a surpris tout le monde, les Scandinaves ayant trouvé le chemin des filets adverses à 4 reprises.
Le sort du match a été scellé par l'activité offensive débordante des Danois :
À la 43e minute, Højbjerg a ouvert le score sur penalty.
Aux 49e et 57e minutes, Rasmus Højlund a signé un doublé, creusant l'écart.
À la 75e minute, Andersen a inscrit le quatrième but de son équipe.
Côté hôtes, seul en fin de rencontre — à la 90+4e minute, Bernardo Silva a réussi à sauver l'honneur.
Compositions du Portugal et du Danemark
Joueurs
Composition initiale du Portugal
Diogo Costa, Dalot, Veiga, Dias, Samu Costa, Vitinha, Neves (Palhinha, 64e), Fernandes (Bernardo Silva, 79e), Neto (Trincão, 64e), Félix (Forbs, 64e), Ramos.
Composition initiale du Danemark
Hermansen, Bah, Probstgaard, Andersen (Nelsson, 82e), Mæhle, Damsgaard (Jensen, 66e), Hjulmand, Højbjerg, Isaksen (Skov, 66e), Daramy (Froholdt, 73e), Højlund (Osula, 73e).
La Suède et l'Autriche promues en Ligue A
D'autres matchs décisifs ont eu lieu dans d'autres groupes lors de cette journée :
Suède — Bosnie-Herzégovine 3:2 : La Suède dirigée par Graham Potter (13 points, 1ère place) a accueilli la Bosnie et, après un combat acharné, s'est imposée 3:2, validant ainsi son ticket pour la Ligue A. Svensson et Gyökeres (doublé) ont été les buteurs suédois.
Autriche — Irlande 1:0 : L'Autriche de Ralf Rangnick (9 points, 1ère place) a battu l'Irlande à domicile grâce à un but unique de Kalajdzic à la 78e minute, accédant également à la Ligue A.
Résultats des autres rencontres :
Roumanie — Pologne 2:1 (Cicâldău 68e, Man 72e — Reguła 82e). La Pologne de Robert Lewandowski s'est inclinée à l'extérieur.
Irlande du Nord — Ukraine 1:0 (Devlin 68e). L'équipe nationale d'Ukraine a perdu sur la plus petite des marges à l'extérieur.
Selon vous, dans quelle mesure l'absence de Ronaldo a-t-elle influencé cette lourde défaite du Portugal ? Donnez votre avis dans les commentaires !
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