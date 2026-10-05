Djokovic en finale à Pékin, Medvedev disqualifié

Novak Djokovic s'est qualifié pour une nouvelle finale au tournoi ATP 500 de Pékin. Le vainqueur de 24 titres du Grand Chelem a affronté le Russe Daniil Medvedev en demi-finale, mais la rencontre s'est terminée de manière inattendue.

Alors que le Serbe, 11e mondial, menait 7-5, 5-3, Medvedev a été disqualifié après avoir accidentellement touché un spectateur avec une balle.

Djokovic accède ainsi à la finale du tournoi de Pékin.

33e victoire de Djokovic à Pékin

La demi-finale du 5 octobre a revêtu une importance particulière pour Novak Djokovic.

Grâce à cette victoire, le tennisman serbe a enregistré sa 33e victoire consécutive à Pékin.

Djokovic a déjà réalisé des performances exceptionnelles dans la capitale chinoise. Il a remporté le titre à six reprises, faisant de lui l'un des joueurs les plus titrés du tournoi.

Cependant, sa dernière participation à Pékin remontait à plusieurs années.

Retour à Pékin après 10 ans

La dernière apparition de Djokovic au tournoi de Pékin remonte à 2015.

Depuis, le Serbe n'avait plus foulé les courts de la capitale chinoise. Près de dix ans plus tard, il est revenu à Pékin et a atteint la finale.

Ce retour marque un nouveau chapitre captivant dans la carrière de Djokovic.

Une fin inattendue contre Medvedev

L'adversaire de Djokovic en demi-finale était Daniil Medvedev, 5e mondial.

Les fans de tennis attendaient un duel intense entre ces deux champions, mais le match n'est pas allé à son terme.

Alors que Djokovic menait 7-5, 5-3, Medvedev a été disqualifié suite à un incident où une balle a touché un spectateur.

Le Serbe a ainsi décroché sa place en finale.

Djokovic affrontera de Minaur en finale

Pour le titre à Pékin, Novak Djokovic sera opposé à l'Australien Alex de Minaur.

De Minaur occupe actuellement la 9e place mondiale. Une finale prometteuse entre deux joueurs de haut niveau attend les spectateurs.

La finale aura lieu le 6 octobre.

Djokovic proche d'un nouveau titre

Six fois champion à Pékin, Djokovic vise désormais un nouveau trophée dans ce tournoi.

Le tenant du titre est l'Italien Jannik Sinner.

Pour Djokovic, ce tournoi n'est pas seulement un retour après une longue absence, mais aussi une opportunité de prouver sa compétitivité au plus haut niveau.

Tous les regards sont désormais tournés vers la finale du 6 octobre. Djokovic pourra-t-il décrocher un septième titre à Pékin ? La réponse sera donnée sur le court.