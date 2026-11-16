Une jeune fille hospitalisée après avoir percé un simple bouton

Une jeune femme de 28 ans vivant à Kotlas, dans la région d'Arkhangelsk en Russie, a fait face à un grave problème médical après avoir percé un petit bouton. Ce qui a commencé comme un problème de peau banal a fini par nécessiter une intervention chirurgicale.

Il est rapporté qu'une jeune fille nommée Alina a percé elle-même un bouton apparu sur son front. Cependant, le lendemain, un gonflement est apparu. En quelques jours, son état s'est aggravé et l'enflure s'est propagée à d'autres parties de son visage.

Elle a ensuite consulté des médecins. Les examens médicaux ont révélé une accumulation de pus sur son front. Les spécialistes ont extrait le pus par une intervention chirurgicale et lui ont prescrit des antibiotiques. La jeune fille a été hospitalisée.

C'est ce qu'ont rapporté les médias locaux, citant la chaîne Telegram russe Shot.

Pourquoi percer un bouton est-il dangereux ?

Les spécialistes soulignent que percer un bouton avec les doigts peut endommager la peau et permettre aux bactéries de pénétrer dans les couches plus profondes. Cela peut entraîner une inflammation et le développement d'une infection.

C'est pourquoi les experts recommandent de ne pas percer les boutons soi-même, de bien se laver les mains avant de toucher la peau du visage et de consulter un médecin si l'inflammation s'aggrave.

Les spécialistes avertissent qu'une mauvaise gestion d'un problème de peau apparemment mineur peut entraîner de graves complications.