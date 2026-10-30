Nouveau roi du tennis mondial : Alexander Zverev atteint la 1ère place du classement ATP pour la première fois

L'équilibre des forces dans l'élite mondiale du tennis a changé. Le joueur de tennis allemand de 29 ans Alexander Zverev a atteint pour la première fois de sa carrière le statut de numéro un mondial au classement de l'Association of Tennis Professionals (ATP).

Zverev, qui occupait jusqu'ici la deuxième place mondiale, a accumulé les points nécessaires grâce à sa victoire au deuxième tour du prestigieux tournoi ATP-500 qui se déroule à Vienne (Autriche). Après la mise à jour hebdomadaire officielle du classement ATP le 2 novembre, il sera officiellement enregistré comme le numéro 1 mondial.

Victoire à Vienne et qualification pour les quarts de finale

Lors du match décisif sur les courts de la capitale autrichienne, le sportif allemand a fait preuve d'une grande maîtrise :

Adversaire et score : Dans le match pour une place en quarts de finale, Zverev a affronté le Néerlandais Tallon Griekspoor, 50e mondial, et s'est imposé en deux sets : 6:4, 7:5 une victoire convaincante ;

Points au classement : Ce succès a apporté au joueur allemand les derniers points manquants pour accéder au trône de l'ATP et le propulser en tête.

La pause forcée de Jannik Sinner

L'Italien Jannik Sinner, qui dominait le classement mondial jusqu'à présent, a été contraint de céder sa place :

Facteur blessure : Le leader italien avait annoncé la fin prématurée de sa saison 2026 en raison de graves problèmes et de douleurs au genou ;

Incapacité à défendre ses points : Suite à l'absence de Sinner sur les courts et à sa non-participation aux tournois, sa place de leader est revenue à Zverev, qui a fait preuve d'une grande régularité tout au long de la saison.

La saison la plus brillante de sa carrière : Triomphe à Roland-Garros et à l'US Open

L'année 2026 a été une véritable année de tournant et de succès pour Alexander Zverev :

Premier Grand Chelem en France : Pour la première fois de sa carrière, le sportif allemand a remporté un tournoi du Grand Chelem, devenant champion sur terre battue à Roland-Garros ;

Deuxième victoire à New York : À peine trois mois plus tard, il a fait preuve d'une résilience inégalée en finale de l' US Open pour décrocher le deuxième titre du Grand Chelem de sa carrière ;

Sommet absolu : Deux titres majeurs consécutifs et une régularité exemplaire tout au long de l'année l'ont légitimement propulsé au sommet du tennis mondial — au rang de numéro un.

Cet exploit historique d'Alexander Zverev est un événement majeur pour le tennis allemand, le plaçant parmi les rares joueurs allemands à avoir atteint la première place mondiale depuis l'ère de Boris Becker.