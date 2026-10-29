Une activité sans précédent dans l'histoire : Novak Djokovic établit un record pour la 21e saison consécutive

La 12e raquette mondiale, légende du tennis mondial, Novak Djokovic continue de démontrer une constance phénoménale, rare dans l'histoire du sport. Lors du prestigieux tournoi ATP-500 qui a débuté le 28 octobre à Bâle, en Suisse, la star serbe a remporté une victoire courageuse après un match difficile et intense contre le Français Ugo Humbert.

Grâce à ce succès, Djokovic a officialisé un record historique stupéfiant : au moins 20 victoires pour la 21e saison consécutive. record historique.

Come-back à Bâle : un drame en trois sets contre Humbert

Le Français Ugo Humbert, 38e mondial, a entamé le match très activement contre son adversaire expérimenté :

Perte du premier set : Dans la manche initiale, Humbert a profité de ses opportunités pour s'imposer 6-4 ;

Le retour à l'équilibre de Djokovic : À partir du deuxième set, le champion serbe a augmenté le rythme, réduit drastiquement le nombre de fautes et a conclu la manche 6-3 en sa faveur ;

Victoire décisive : Dans le troisième set décisif, Novak, grâce à son sang-froid et sa grande expérience, s'est imposé 6-4, scellant la victoire finale (4-6, 6-3, 6-4) ;

Excellente forme : Djokovic a réussi à battre ses adversaires lors de 6 de ses 7 derniers matchs officiels.

Prochain adversaire et détails du tournoi

Le parcours du tennisman serbe cette saison et ses projets à Bâle se présentent comme suit :

Résultats précédents de la saison : Novak Djokovic avait remporté le tournoi ATP-500 de Pékin peu avant, mais avait été éliminé de manière inattendue dès le premier tour du Masters de Shanghai ;

Adversaire du deuxième tour : Au prochain tour à Bâle, Djokovic affrontera l'expérimenté représentant allemand Jan-Lennard Struff ;

À propos de la compétition : Le tournoi de Bâle, qui a débuté le 26 octobre, se poursuivra jusqu'au 1er novembre. Le tenant du titre est la jeune étoile brésilienne João Fonseca.

Le fait que Novak Djokovic atteigne au moins 20 victoires chaque année au plus haut niveau de l'élite depuis 21 ans est une preuve éclatante de sa force non seulement physique, mais aussi mentale.