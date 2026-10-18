Sensation au Masters de Shanghai : Rafael Jódar élimine Medvedev

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Sensation au Masters de Shanghai : Rafael Jódar élimine Medvedev

La demi-finale du prestigieux tournoi de tennis « Masters » qui se déroule à Shanghai, en Chine, s'est terminée par un résultat sensationnel et inattendu. La sixième raquette mondiale, le Russe Daniil Medvedev n'a pas réussi à atteindre la finale de la compétition.

Lors du duel pour une place en finale, il s'est incliné face au talentueux Espagnol, 13e au classement mondial, Rafael Jódarsur le score de 3-6, 4-6.

Une intensité d'une heure et demie : la domination de Jódar

Dans ce match qui a duré un peu plus d'une heure et demie, le joueur espagnol a gardé le contrôle total du rythme du jeu :

  • Les statistiques de Rafael Jódar : Le représentant espagnol a réalisé 6 aces, a commis 2 doubles fautes et, surtout, a converti 4 de ses 7 balles de break ;

  • Les erreurs de Daniil Medvedev : Bien que la star russe ait enregistré 3 aces, il a montré une instabilité dans son jeu en commettant 4 doubles fautes ; il n'a également pu convertir que 2 de ses 6 balles de break ;

  • Une affaire réglée en deux sets : Grâce aux retours solides et aux coups tranchants de Jódar, Medvedev n'a pas pu renverser la vapeur et a dû concéder la défaite.

Un derby espagnol en finale : qui remportera le trophée ?

La défaite de Medvedev transforme la finale du « Masters » de Shanghai en un derby interne de l'école de tennis espagnole :

  • Choc espagnol : Dans le match pour le titre sur les courts de Shanghai, Rafael Jódar affrontera son compatriote, le puissant et expérimenté Alejandro Davidovich Fokina;

  • La haute valeur du tournoi : La finale entre les deux joueurs espagnols promet d'être l'un des affrontements les plus brillants et imprévisibles de l'année.

Masters de ShanghaiDaniil MedvedevRafael JódarAlejandro Davidovich FokinaTennis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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