Alors que la prestigieuse cérémonie de remise du Ballon d'Or à Londres approche, les débats au sein de la communauté du football s'intensifient. L'ancien milieu offensif d'Arsenal, Andrey Arshavin, a affirmé que Lionel Messi méritait de remporter le trophée 2026. Selon lui, cela pourrait constituer une fin digne pour le sommet de la carrière professionnelle de la star argentine. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à Sports.ru, l'ancien capitaine de l'équipe nationale de Russie a noté qu'il n'y avait pas de favori clair pour le prix de cette année. Malgré l'équilibre compétitif tout au long de la saison, Arshavin a souligné que la régularité de Lionel Messi, tant au niveau international qu'en club, le place au-dessus des autres.

Selon les informations, l'attaquant de 39 ans a été nommé pour le Ballon d'Or pour la 17e fois, un record dans sa carrière. Messi a joué un rôle clé en menant l'Argentine en finale de la Coupe du Monde, marquant 8 buts durant le tournoi. Bien que l'équipe ait perdu contre l'Espagne lors du match décisif, les performances de l'attaquant ont été saluées par les experts.

Au niveau des clubs, le joueur a également su se distinguer. Le capitaine expérimenté, qui évolue à l'Inter Miami, a largement contribué à ce que son équipe remporte le titre de Major League Soccer et la Campeones Cup pour la première fois de son histoire. Cette saison, il a inscrit 21 buts et délivré 11 passes décisives.

Une cérémonie historique et une forte concurrence

Comme le rapporte Goal.com, la cérémonie de remise de ce prix prestigieux aura lieu le lundi 26 octobre au London Palladium Theatre. Pour la première fois de son histoire, la remise des prix se déroule en dehors de Paris, plus précisément dans la capitale britannique pour célébrer le 70e anniversaire du trophée.

Cependant, Lionel Messi ne remportera pas facilement ce prix. La liste des 30 nommés comprend également des représentants de la nouvelle génération du football mondial. Des stars telles que Kylian Mbappé, Erling Haaland et Jude Bellingham sont également citées comme les principaux prétendants au Ballon d'Or.

Selon Andrey Arshavin, si les juges et les experts évaluent l'impact global sur la saison, les résultats obtenus par Lionel Messi constituent une base suffisante pour lui décerner ce prix une fois de plus.