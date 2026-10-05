Lionel Messi se prépare pour son dernier match avec l'équipe nationale d'Argentine

·4·Sport
Lionel Messi se prépare pour son dernier match avec l'équipe nationale d'Argentine

Selon Goal.com, Lionel Messi a rejoint le camp d'entraînement de l'équipe nationale d'Argentine à la base d'Ezeiza à Buenos Aires et a commencé les préparatifs pour le match d'adieu historique contre le Bénin, prévu mardi. Le détenteur de huit Ballons d'Or se prépare à porter le maillot de l'« Albiceleste » pour la dernière fois, afin de conclure dignement ses 21 années de carrière internationale glorieuse. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il est rapporté que l'attaquant de 39 ans est arrivé au camp d'Ezeiza dimanche et a commencé l'entraînement avant la rencontre solennelle qui se déroulera au stade Monumental. L'équipe dirigée par Lionel Scaloni est arrivée à ce match dans une excellente dynamique, après avoir largement battu la Bolivie 4-0 et le Burkina Faso 7-0. Dimanche soir, l'équipe s'est réunie pour un traditionnel asado.

Une fin digne pour une carrière historique

L'attaquant entrera sur le terrain pour le match de mardi en tant que détenteur du record absolu, avec 207 sélections et 125 buts marqués sous le maillot national. Ce résultat immense est rendu encore plus précieux par les victoires en Coupe du Monde, deux Copa América et la Finalissima. Évoquant les raisons de l'organisation de ce spectacle devant 85 000 spectateurs, le président de l'Association du football argentin, Claudio Tapia, a déclaré : « Nous avons pris cette décision pour offrir au meilleur joueur du monde, symbole et capitaine de notre équipe nationale, Lionel Andrés Messi, des adieux dignes de ce nom dans sa patrie ».

La soirée au stade River Plate est prévue comme une véritable fête nationale. Des leaders clés de l'équipe comme Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul et Nicolás Otamendi devraient accompagner la légende numéro dix sur le terrain. De même, Leandro Paredes soutiendra son coéquipier depuis les tribunes, malgré sa suspension de 10 matchs infligée par la FIFA après la finale de la Coupe du Monde 2026. Cependant, la fête se fera sans les vainqueurs du Mondial au Qatar, Paulo Dybala et Nahuel Molina, car le club de la Roma n'a pas autorisé leur déplacement.

Maillot spécial et projets futurs

Pour le match d'adieu contre le Bénin, l'équipe d'Argentine portera un maillot spécial unique orné du Soleil de Mai et de feuilles de laurier entourant le légendaire numéro dix. Une fois la rencontre dans la capitale terminée, Messi concentrera à nouveau son attention sur ses matchs avec l'Inter Miami. Son contrat actuel avec le club court jusqu'à la fin de la saison 2028 de la MLS.

Pour l'entraîneur Lionel Scaloni, l'accent est désormais mis sur l'intégration de la nouvelle génération et le renouvellement de l'effectif avant le prochain cycle de tournois majeurs. Alors que l'ère Messi touche à sa fin, le football argentin se prépare à ouvrir un nouveau chapitre.

Lionel MessiArgentineBéninFootballInter Miami
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Lionel Messi met fin à sa carrière internationale avec l'ArgentineLionel Messi met fin à sa carrière internationale avec l'Argentine25 septembre 10:14Emiliano Martínez s'exprime sur le match d'adieu de Lionel MessiEmiliano Martínez s'exprime sur le match d'adieu de Lionel Messi23 septembre 10:55Lionel Messi se prépare pour son dernier match avec l'équipe nationale d'ArgentineLionel Messi se prépare pour son dernier match avec l'équipe nationale d'Argentine22 septembre 02:32Lionel Messi est de retour au pays pour conclure sa carrière avec l'équipe nationale d'ArgentineLionel Messi est de retour au pays pour conclure sa carrière avec l'équipe nationale d'Argentine3 octobre 11:16Lionel Messi met fin à sa carrière internationale avec l'ArgentineLionel Messi met fin à sa carrière internationale avec l'Argentine22 septembre 23:10Lionel Scaloni : L'équipe nationale d'Argentine ne sera plus jamais la même sans Lionel MessiLionel Scaloni : L'équipe nationale d'Argentine ne sera plus jamais la même sans Lionel MessiHier 13:30
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov