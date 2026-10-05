Lionel Messi se prépare pour son dernier match avec l'équipe nationale d'Argentine

Selon Goal.com, Lionel Messi a rejoint le camp d'entraînement de l'équipe nationale d'Argentine à la base d'Ezeiza à Buenos Aires et a commencé les préparatifs pour le match d'adieu historique contre le Bénin, prévu mardi. Le détenteur de huit Ballons d'Or se prépare à porter le maillot de l'« Albiceleste » pour la dernière fois, afin de conclure dignement ses 21 années de carrière internationale glorieuse. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il est rapporté que l'attaquant de 39 ans est arrivé au camp d'Ezeiza dimanche et a commencé l'entraînement avant la rencontre solennelle qui se déroulera au stade Monumental. L'équipe dirigée par Lionel Scaloni est arrivée à ce match dans une excellente dynamique, après avoir largement battu la Bolivie 4-0 et le Burkina Faso 7-0. Dimanche soir, l'équipe s'est réunie pour un traditionnel asado.

Une fin digne pour une carrière historique

L'attaquant entrera sur le terrain pour le match de mardi en tant que détenteur du record absolu, avec 207 sélections et 125 buts marqués sous le maillot national. Ce résultat immense est rendu encore plus précieux par les victoires en Coupe du Monde, deux Copa América et la Finalissima. Évoquant les raisons de l'organisation de ce spectacle devant 85 000 spectateurs, le président de l'Association du football argentin, Claudio Tapia, a déclaré : « Nous avons pris cette décision pour offrir au meilleur joueur du monde, symbole et capitaine de notre équipe nationale, Lionel Andrés Messi, des adieux dignes de ce nom dans sa patrie ».

La soirée au stade River Plate est prévue comme une véritable fête nationale. Des leaders clés de l'équipe comme Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul et Nicolás Otamendi devraient accompagner la légende numéro dix sur le terrain. De même, Leandro Paredes soutiendra son coéquipier depuis les tribunes, malgré sa suspension de 10 matchs infligée par la FIFA après la finale de la Coupe du Monde 2026. Cependant, la fête se fera sans les vainqueurs du Mondial au Qatar, Paulo Dybala et Nahuel Molina, car le club de la Roma n'a pas autorisé leur déplacement.

Maillot spécial et projets futurs

Pour le match d'adieu contre le Bénin, l'équipe d'Argentine portera un maillot spécial unique orné du Soleil de Mai et de feuilles de laurier entourant le légendaire numéro dix. Une fois la rencontre dans la capitale terminée, Messi concentrera à nouveau son attention sur ses matchs avec l'Inter Miami. Son contrat actuel avec le club court jusqu'à la fin de la saison 2028 de la MLS.

Pour l'entraîneur Lionel Scaloni, l'accent est désormais mis sur l'intégration de la nouvelle génération et le renouvellement de l'effectif avant le prochain cycle de tournois majeurs. Alors que l'ère Messi touche à sa fin, le football argentin se prépare à ouvrir un nouveau chapitre.