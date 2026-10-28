Samir Nasri fait une déclaration fracassante sur les résultats du Ballon d'Or

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Samir Nasri fait une déclaration fracassante sur les résultats du Ballon d'Or

Après la prestigieuse cérémonie de remise du Ballon d'Or qui s'est tenue le 26 octobre à Londres, de vives polémiques ont enflammé le monde du football. L'ancien milieu de terrain de Manchester CitySamir Nasri a vivement critiqué les résultats du vote, exprimant son désaccord sur la 5e place occupée par Lionel Messi.L'ancien international français a déclaré ouvertement qu'il ne placerait pas l'octuple vainqueur du Ballon d'Or non seulement hors du top 5, mais même hors du top 10 mondial.

L'ancien joueur français a déclaré ouvertement qu'il ne placerait pas l'octuple vainqueur du Ballon d'Or non seulement hors du top 5, mais même hors du top 10 mondial.

« Sérieux ? » : Les propos tranchants de Samir Nasri

The Touchline Dans une interview accordée au média, l'ancien milieu de terrain a expliqué sa position :

  • Hors du top 10 : « Sérieux ? Ni Messi, ni Rodri ne figurent dans mon top 10 ! Même si Messi était champion du monde, mon avis ne changerait pas », a déclaré Nasri, remettant en question les critères d'évaluation du scrutin ;

  • Critique des candidats : La star française a souligné que l'objectivité se perd dans l'attribution des récompenses individuelles dans le football moderne et que l'aura de certains noms occulte d'autres joueurs méritants ;

  • Détenteur d'un record historique : Pour rappel, Lionel Messi détient le record absolu avec 8 trophées remportés au cours de sa carrière, ayant également été sacré Ballon d'Or en 2023.

Le sacre londonien : Le triomphe de Kane et la nouvelle génération

La cérémonie organisée à Londres a également enregistré d'autres résultats inattendus :

  • Harry Kane au sommet : L'attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, auteur d'une saison exceptionnelle, a été désigné meilleur joueur du monde pour la première fois de sa carrière ;

  • Le trio de tête : La deuxième place a été occupée par l'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé, tandis que la troisième marche du podium a été prise par le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal ;

  • La cinquième place de Messi : La présence de Lionel Messi, qui évolue à l'Inter Miami aux États-Unis, dans le top 5 suscite des avis divergents parmi les experts et les anciens joueurs.

Cette déclaration fracassante de Samir Nasri a fait grand bruit dans les médias sportifs et sur les réseaux sociaux, remettant au centre des débats la question de l'équité du système de vote du Ballon d'Or.

Ballon d'OrLionel MessiSamir NasriHarry KaneFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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