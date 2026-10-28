Samir Nasri fait une déclaration fracassante sur les résultats du Ballon d'Or

Après la prestigieuse cérémonie de remise du Ballon d'Or qui s'est tenue le 26 octobre à Londres, de vives polémiques ont enflammé le monde du football. L'ancien milieu de terrain de Manchester CitySamir Nasri a vivement critiqué les résultats du vote, exprimant son désaccord sur la 5e place occupée par Lionel Messi.L'ancien international français a déclaré ouvertement qu'il ne placerait pas l'octuple vainqueur du Ballon d'Or non seulement hors du top 5, mais même hors du top 10 mondial.

L'ancien joueur français a déclaré ouvertement qu'il ne placerait pas l'octuple vainqueur du Ballon d'Or non seulement hors du top 5, mais même hors du top 10 mondial.

« Sérieux ? » : Les propos tranchants de Samir Nasri

The Touchline Dans une interview accordée au média, l'ancien milieu de terrain a expliqué sa position :

Hors du top 10 : « Sérieux ? Ni Messi, ni Rodri ne figurent dans mon top 10 ! Même si Messi était champion du monde, mon avis ne changerait pas », a déclaré Nasri, remettant en question les critères d'évaluation du scrutin ;

Critique des candidats : La star française a souligné que l'objectivité se perd dans l'attribution des récompenses individuelles dans le football moderne et que l'aura de certains noms occulte d'autres joueurs méritants ;

Détenteur d'un record historique : Pour rappel, Lionel Messi détient le record absolu avec 8 trophées remportés au cours de sa carrière, ayant également été sacré Ballon d'Or en 2023.

Le sacre londonien : Le triomphe de Kane et la nouvelle génération

La cérémonie organisée à Londres a également enregistré d'autres résultats inattendus :

Harry Kane au sommet : L'attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, auteur d'une saison exceptionnelle, a été désigné meilleur joueur du monde pour la première fois de sa carrière ;

Le trio de tête : La deuxième place a été occupée par l'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé, tandis que la troisième marche du podium a été prise par le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal ;

La cinquième place de Messi : La présence de Lionel Messi, qui évolue à l'Inter Miami aux États-Unis, dans le top 5 suscite des avis divergents parmi les experts et les anciens joueurs.

Cette déclaration fracassante de Samir Nasri a fait grand bruit dans les médias sportifs et sur les réseaux sociaux, remettant au centre des débats la question de l'équité du système de vote du Ballon d'Or.