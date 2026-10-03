Lionel Messi est de retour au pays pour conclure sa carrière avec l'équipe nationale d'Argentine

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine et attaquant de l'Inter Miami, Lionel Messi, est arrivé dans sa ville natale de Rosario pour préparer ses adieux émouvants à la sélection. Selon Goal.com, le légendaire joueur de 39 ans a atterri vendredi matin à bord d'un jet privé à l'aéroport international Islas Malvinas, accompagné de sa famille, marquant ainsi le début du dernier chapitre de l'une des carrières internationales les plus brillantes de l'histoire du football mondial. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

De retour au pays plus tôt que prévu, l'octuple vainqueur du Ballon d'Or a pris un moment de repos dans sa résidence privée de Funes avant de rejoindre le centre d'entraînement d'Ezeiza, où l'équipe dirigée par Lionel Scaloni est basée. Il est prévu que le capitaine ne participe qu'à une seule séance d'entraînement avec ses coéquipiers avant son dernier match.

Des adieux organisés de manière unique

Lors d'une précédente conférence de presse, le sélectionneur Lionel Scaloni avait clarifié le calendrier d'arrivée du joueur, soulignant que Leo pouvait se joindre au groupe plus tôt s'il le souhaitait. L'Association du football argentin (AFA) a conçu un maillot exclusif pour commémorer cet événement historique. Cette tenue spéciale arbore des motifs verticaux ornés du Soleil de Mai et de symboles verbaux, ainsi que l'emblématique numéro 10.

Le match amical contre l'équipe nationale du Bénin, prévu mardi, se déroulera dans un stade comble à Buenos Aires. Cette rencontre, dont tous les billets ont été vendus, débutera à 20h00, heure locale, soit une heure plus tôt que d'habitude. Ce changement a été effectué afin de permettre l'organisation d'une cérémonie d'hommage et d'adieux spéciale avant le coup d'envoi.

Rappelons que le joueur avait annoncé la fin de sa carrière internationale il y a un mois via son compte Instagram officiel. Cette décision a été prise après avoir atteint son meilleur total de buts individuel lors d'un tournoi majeur cet été. Après la soirée solennelle à Buenos Aires, l'attaquant expérimenté retournera à Miami pour disputer le reste de la saison en Amérique du Nord.