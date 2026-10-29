L'attaquant du club saoudien Al-Nassr, le légendaire Cristiano Ronaldo a reçu une nouvelle distinction unique dans l'histoire du football. Selon les résultats d'un vote spécial et d'une analyse organisés par le site officiel du prix, la star portugaise a été déclarée vainqueur du classement du « Ballon d'Or de tous les temps ».

Plus important encore, ce classement ne repose pas sur le nombre de trophées remportés au cours de la carrière des joueurs, mais précisément sur le niveau de performance individuelle, l'impact et les résultats phénoménaux obtenus au cours de la saison spécifique où le prix a été remporté.

Pourquoi la saison 2008 de Ronaldo a-t-elle pris la 1ère place ?

Lors du processus de sélection des plus grands lauréats du « Ballon d'Or » de l'histoire, les experts et les votants ont jugé la période de Ronaldo sous les couleurs de Manchester Unitedcomme le sommet absolu :

«Manchester United» : une année magique : La performance du joueur portugais sous le maillot de MU en 2008 et le « Ballon d'Or » obtenu cette année-là occupent la première place absolue du classement ;

Triomphe dans une grande rivalité : Lors de cette saison, le jeune Ronaldo avait largement devancé des stars comme Lionel Messi et Fernando Torres lors du vote pour remporter son premier trophée majeur ;

L'unicité de la saison : Non seulement ses victoires en Premier League et en Ligue des champions, mais aussi sa domination dans les duels et ses actions décisives lors des matchs cruciaux ont été reconnues, des années plus tard, comme l'exemple le plus impressionnant.

Le trio de tête : Le record de 91 buts de Messi et l'hégémonie au Real

Le podium du classement a été partagé entre les représentants des plus grandes rivalités de l'histoire du football :

2e place — Lionel Messi (2012) : La deuxième place revient au « Ballon d'Or » obtenu par la star argentine alors qu'il évoluait au FC Barcelone, après avoir établi un record mondial historique avec 91 buts marqués en une année civile ;

3e place — Cristiano Ronaldo (2017) : La troisième marche du podium revient à nouveau à Ronaldo — son « Ballon d'Or » de 2017, obtenu alors qu'il défendait le titre de la Ligue des champions avec le Real Madrid en tant que leader incontesté, clôture le trio de tête ;

L'impartialité des critères d'évaluation : Les organisateurs ont souligné qu'ils ont écarté le nombre total de trophées en carrière pour se concentrer uniquement sur la puissance de cette saison spécifique et l'explosion du talent individuel.

Ce résultat prouve une fois de plus que le jeu de Cristiano Ronaldo, tant en Premier League anglaise qu'en Liga espagnole, demeure l'un des sommets individuels les plus élevés de l'histoire du football.