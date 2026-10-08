Détails du combat sensationnel d'Isroil Madrimov à Tachkent

L'une des étoiles montantes de la boxe professionnelle ouzbèke, ancien champion du monde Isroil Madrimov disputera son prochain grand combat devant les fans de la capitale. Selon le service de presse de la Fédération ouzbèke de boxe professionnelle, notre maître des gants, célèbre sous le surnom de « The Dream » 30 octobre montera sur le ring dans le magnifique complexe « Humo Arena » à Tachkent.

Lors de cette soirée de combat, Madrimov sera opposé à l'expérimenté puncheur azerbaïdjanais, connu sur le ring professionnel pour ses coups percutants, Seymur « Grey Wolf » Isayev qui sera son adversaire.

Le parcours de « The Dream » : de Magomed Kurbanov à Crawford et Ortiz

Isroil Madrimov est l'un des rares boxeurs ouzbeks à avoir affronté les adversaires les plus sérieux de l'élite mondiale :

Atteindre le titre mondial : En mars 2024, notre compatriote a battu le Russe Magomed Kurbanov par un brillant KO technique au 5e round, remportant ainsi le prestigieux titre mondial WBA dans la catégorie des super-welters ;

Confrontations avec des superstars : Par la suite, Madrimov a livré des combats dramatiques et équilibrés de 12 rounds contre les plus grands noms de la boxe moderne — le champion incontesté Terence Crawford et le célèbre puncheur invaincu Vergil Ortiz gagnant ainsi la reconnaissance mondiale ;

Un retour réussi : De retour sur le ring en janvier 2026, Isroil a poursuivi sa série de victoires en battant de manière convaincante le Colombien Luis David Salazar aux points.

Qui est l'adversaire ? Le dangereux gaucher et puncheur — Seymur Isayev

Le maître des gants azerbaïdjanais qui se rendra à Tachkent possède également de sérieuses réalisations dans sa carrière :

Le style du « Loup Gris » : Surnommé « Grey Wolf », Seymur Isayev se distingue par son style de gaucher inconfortable et sa capacité à déstabiliser son adversaire avec un seul coup puissant ;

Titres : Au cours de sa carrière professionnelle, Isayev a remporté le titre de champion du monde de l'UBO (Universal Boxing Organization) et a réussi plusieurs combats internationaux importants.

Titres et riche expérience : de l'amateurisme à l'élite

Isroil Madrimov a inscrit son nom dans les annales du sport ouzbek non seulement en professionnel, mais aussi en boxe amateur :

Réalisations en amateur : Il est champion d'Asie 2017 dans la catégorie des 75 kg, médaillé d'or aux Jeux asiatiques de 2018 et médaillé d'argent aux Jeux asiatiques de 2014 ;

Titres régionaux : Outre le titre mondial en professionnel, il a également remporté avec succès les titres WBA Inter-Continental et IBF Inter-Continental dans la catégorie des super-welters.

Ce duel, qui aura lieu le 30 octobre à la « Humo Arena », est considéré comme une étape stratégique importante pour Isroil Madrimov afin de consolider son statut de prétendant au titre mondial.