Détails du combat sensationnel d'Isroil Madrimov à Tachkent

·14·Sport
Détails du combat sensationnel d'Isroil Madrimov à Tachkent

L'une des étoiles montantes de la boxe professionnelle ouzbèke, ancien champion du monde Isroil Madrimov disputera son prochain grand combat devant les fans de la capitale. Selon le service de presse de la Fédération ouzbèke de boxe professionnelle, notre maître des gants, célèbre sous le surnom de « The Dream » 30 octobre montera sur le ring dans le magnifique complexe « Humo Arena » à Tachkent.

Lors de cette soirée de combat, Madrimov sera opposé à l'expérimenté puncheur azerbaïdjanais, connu sur le ring professionnel pour ses coups percutants, Seymur « Grey Wolf » Isayev qui sera son adversaire.

Le parcours de « The Dream » : de Magomed Kurbanov à Crawford et Ortiz

Isroil Madrimov est l'un des rares boxeurs ouzbeks à avoir affronté les adversaires les plus sérieux de l'élite mondiale :

  • Atteindre le titre mondial : En mars 2024, notre compatriote a battu le Russe Magomed Kurbanov par un brillant KO technique au 5e round, remportant ainsi le prestigieux titre mondial WBA dans la catégorie des super-welters ;

  • Confrontations avec des superstars : Par la suite, Madrimov a livré des combats dramatiques et équilibrés de 12 rounds contre les plus grands noms de la boxe moderne — le champion incontesté Terence Crawford et le célèbre puncheur invaincu Vergil Ortiz gagnant ainsi la reconnaissance mondiale ;

  • Un retour réussi : De retour sur le ring en janvier 2026, Isroil a poursuivi sa série de victoires en battant de manière convaincante le Colombien Luis David Salazar aux points.

Qui est l'adversaire ? Le dangereux gaucher et puncheur — Seymur Isayev

Le maître des gants azerbaïdjanais qui se rendra à Tachkent possède également de sérieuses réalisations dans sa carrière :

  • Le style du « Loup Gris » : Surnommé « Grey Wolf », Seymur Isayev se distingue par son style de gaucher inconfortable et sa capacité à déstabiliser son adversaire avec un seul coup puissant ;

  • Titres : Au cours de sa carrière professionnelle, Isayev a remporté le titre de champion du monde de l'UBO (Universal Boxing Organization) et a réussi plusieurs combats internationaux importants.

Titres et riche expérience : de l'amateurisme à l'élite

Isroil Madrimov a inscrit son nom dans les annales du sport ouzbek non seulement en professionnel, mais aussi en boxe amateur :

  • Réalisations en amateur : Il est champion d'Asie 2017 dans la catégorie des 75 kg, médaillé d'or aux Jeux asiatiques de 2018 et médaillé d'argent aux Jeux asiatiques de 2014 ;

  • Titres régionaux : Outre le titre mondial en professionnel, il a également remporté avec succès les titres WBA Inter-Continental et IBF Inter-Continental dans la catégorie des super-welters.

Ce duel, qui aura lieu le 30 octobre à la « Humo Arena », est considéré comme une étape stratégique importante pour Isroil Madrimov afin de consolider son statut de prétendant au titre mondial.

Isroil MadrimovSeymur IsayevHumo ArenaFédération Ouzbèke de BoxeBoxe
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Israil Madrimov se souvient de son combat contre Crawford et s'adresse à Turki Al-SheikhIsrail Madrimov se souvient de son combat contre Crawford et s'adresse à Turki Al-Sheikh22 septembre 17:30Abdukodir Husanov devient le joueur post-soviétique le plus cher de la Premier LeagueAbdukodir Husanov devient le joueur post-soviétique le plus cher de la Premier LeagueAujourd'hui 07:11Arsenal ne prêtera pas Gyökeres cet hiver : le prix de l'attaquant est fixéArsenal ne prêtera pas Gyökeres cet hiver : le prix de l'attaquant est fixéAujourd'hui 06:53L'entraîneur de Radnik, Rendulić, révèle le rôle spécial d'Otabek Shukurov dans l'équipeL'entraîneur de Radnik, Rendulić, révèle le rôle spécial d'Otabek Shukurov dans l'équipeAujourd'hui 06:50Un expert renommé évalue de manière réaliste les objectifs de l'Ouzbékistan pour la Coupe d'AsieUn expert renommé évalue de manière réaliste les objectifs de l'Ouzbékistan pour la Coupe d'AsieAujourd'hui 06:41Cristiano Ronaldo laisse un commentaire inattendu sur le départ de Messi de l'équipe nationaleCristiano Ronaldo laisse un commentaire inattendu sur le départ de Messi de l'équipe nationaleHier 23:31
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?