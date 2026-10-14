Pourquoi le combat entre Israil Madrimov et Seymur Isayev a-t-il été reporté ?

Dans le magnifique complexe de «Humo Arena» à Tachkent, le prochain grand tournoi international de boxe professionnelle prévu a été reporté. Dans le cadre de cet événement, l'ancien champion du monde WBA, le boxeur ouzbek Israil Madrimovétait très attendu sur le ring.

L'organisateur du tournoi, Lift Promotions la société de promotion, s'est adressée aux fans pour annoncer officiellement que la soirée de boxe a été reportée au 10 décembre. a-t-elle déclaré.

Explication des organisateurs : Quelle est la raison ?

La société a publié une déclaration officielle concernant la soirée de boxe organisée en partenariat avec la Fédération de boxe professionnelle d'Ouzbékistan :

Facteurs organisationnels : « Chers fans ! La 'Soirée internationale de boxe professionnelle' prévue le 30 octobre à la 'Humo Arena' a été reportée au 10 DÉCEMBRE pour des raisons organisationnelles », indique le message ;

Sécurité et confiance des fans : La société de promotion s'est excusée pour la situation, soulignant que la confiance des fans et le respect des normes de sécurité élevées de l'événement sont des priorités absolues ;

Le programme reste inchangé : La carte des combats attendus et les affrontements principaux devraient rester les mêmes en décembre.

Qui sera l'adversaire d'Israil Madrimov ?

Israil Madrimov, qui combattra devant son public local, fait face à un test sérieux :

À propos de l'adversaire : L'ancien champion du monde sera opposé au boxeur azerbaïdjanais expérimenté et puncheur Seymur Isayev sera son adversaire ;

Objectif élevé : Pour Madrimov, bien classé au niveau mondial, cette victoire à Tachkent est l'une des étapes les plus importantes vers la reconquête de la ceinture de champion ;

L'atmosphère de boxe dans la capitale : En décembre, à la «Humo Arena», il est prévu que non seulement Madrimov, mais aussi plusieurs autres boxeurs brillants de notre pays affrontent des rivaux internationaux.

Les fans pourront désormais assister à l'une des plus grandes soirées de boxe de l'année le 10 décembre au cœur de la capitale.