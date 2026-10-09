Sir Alex Ferguson révèle sa « rencontre secrète » de 2012 avec Pep Guardiola

Sir Alex Ferguson, le plus grand entraîneur de l'histoire de Manchester United, a révélé dans son nouveau livre « Games of My Life » les détails d'une rencontre secrète qui aurait pu changer radicalement le cours de l'histoire du football moderne. La légende écossaise s'est confiée avec sincérité et regret sur ce dîner avec Pep Guardiola à New York en 2012 et sur les raisons pour lesquelles il n'a pas réussi à attirer le technicien espagnol à Old Trafford pour lui succéder.

Lorsque ces deux génies du football se sont rencontrés, Guardiola était en pause après quatre années de succès sans précédent avec le FC Barcelone, tandis que Ferguson, sur le point de prendre sa retraite, cherchait un successeur digne de ce nom.

« J'aurais dû lui verser plus de Tignanello » : Le plus grand regret de Sir Alex

Ferguson souligne dans ses mémoires qu'il repense souvent à cette soirée historique à New York :

Une rencontre tardive : « Au cours des 10 dernières années, j'ai souvent pensé à ce qui se serait passé si notre dîner avec Pep en 2012 à New York avait été organisé quelques mois plus tôt. À l'époque, je n'avais pas encore pris la décision définitive de prendre ma retraite », écrit Ferguson.

Le désir de remonter le temps : « Si j'avais pu remonter le temps, nous nous serions rencontrés quelques mois plus tôt. Je lui aurais versé plus de Tignanello (le célèbre vin italien premium) et j'aurais tout fait pour le convaincre que son avenir était à Manchester (à Manchester United). »

« Hélas, l'avenir était ici » : L'entraîneur écossais a évoqué le vide laissé pour les fans d'Old Trafford : « Hélas. Pour nous, son avenir aurait dû être ici. »

Le choix de Pep : Pourquoi le Bayern Munich l'a emporté ?

Au moment de la rencontre, les plans de l'entraîneur espagnol étaient déjà bien définis :

Le sommet avec leFC Barcelone : En seulement quatre ans en Liga, Guardiola avait réalisé un triplé, remporté plusieurs titres de champion et soulevé la Ligue des champions.

La Bundesliga comme nouveau défi : Comblé par ses succès, le technicien était déterminé à se tester en Bundesliga allemande, plus précisément à la tête du Bayern Munich.

Une chronologie modifiée : Sir Alex a quitté MU en 2013. Guardiola a passé trois années brillantes à Munich avant de rejoindre, en 2016, non pas Manchester United, mais leur grand rival citadin : Manchester City.

Si Guardiola avait dirigé United...

Cette déclaration de Ferguson a plongé les fans de football du monde entier dans un tourbillon d'hypothèses historiques :

La période de crise de MU : Après le départ de Ferguson, United a souffert sous la direction de David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjær et Erik ten Hag, perdant son esprit de champion.

L'hégémonie de City : En 10 ans, Guardiola a transforméManchester Cityen l'un des clubs les plus puissants du monde, remportant tous les trophées possibles.

Si cette discussion avait eu lieu quelques mois plus tôt dans ce restaurant de New York en 2012 et que Sir Alex avait réussi à convaincre Guardiola, le visage du football mondial des 10 dernières années aurait été radicalement différent.