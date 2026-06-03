L'entraîneur principal de Manchester City, Pep Guardiola, a une nouvelle fois fait l'éloge du défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abdukodir Khusanov. Le technicien espagnol a particulièrement souligné la polyvalence, la puissance physique et la lecture du jeu du joueur ouzbek.

Guardiola a évalué Khusanov comme un joueur capable d'évoluer à plusieurs postes en défense. Selon lui, Abdukodir peut jouer efficacement aussi bien en défense centrale que sur presque tous les autres points de la ligne défensive, à l'exception possible du poste de latéral gauche.

« Il peut jouer au centre et à presque tous les postes de la ligne défensive, sauf peut-être latéral gauche », a déclaré Guardiola.

Cette évaluation montre à quel point Khusanov devient important à Manchester City. Pour un entraîneur comme Pep Guardiola, qui accorde une grande importance aux détails tactiques, un défenseur polyvalent est inestimable. Un tel joueur permet au coach d'appliquer divers plans de jeu, de modifier le schéma en fonction de l'adversaire et de maintenir l'équilibre de l'équipe.

L'expert espagnol a également insisté sur la capacité de Khusanov à lire le jeu. C'est un aspect crucial pour un défenseur. Dans le football moderne, le rôle d'un défenseur ne se limite pas à récupérer le ballon ou à gagner ses duels ; il doit anticiper les situations, prendre les bonnes décisions avec le ballon et participer à la construction offensive.

« Sa lecture du jeu est excellente ; il est fiable, régulier et physiquement très fort », a souligné Guardiola.

Ces mots représentent une reconnaissance majeure pour Khusanov. Pour être titulaire à Manchester City, un joueur doit être non seulement physiquement fort, mais aussi intelligent, rapide dans la prise de décision et tactiquement affûté. Guardiola affirme ouvertement qu'il voit exactement ces qualités chez Abdukodir.

Fait notable, Pep Guardiola a comparé Khusanov à Kyle Walker dans sa meilleure forme. Pendant des années, Walker s'est distingué dans la défense de Manchester City par sa vitesse, sa puissance physique, sa fiabilité dans les duels et sa régularité dans les grands matchs.

« Comme Kyle Walker à son apogée », a déclaré Guardiola.

Une telle comparaison n'est pas un simple compliment. Kyle Walker a été l'un des défenseurs les plus importants du système de Pep, jouant un rôle clé pour contrer les attaquants rapides, couvrir les espaces dans le dos de la défense et maintenir l'équilibre de l'équipe. Comparer Khusanov à un tel joueur montre à quel point son potentiel est estimé.

L'adaptation d'Abdukodir Khusanov au football anglais reste une source de fierté particulière pour les supporters ouzbeks. Se faire une place dans un championnat aussi exigeant physiquement et tactiquement que la Premier League n'est pas facile. Gagner la confiance de l'entraîneur dans un club aux standards élevés comme Manchester City demande beaucoup de travail.

Khusanov a démontré ses points forts en peu de temps. Sa condition physique, sa vitesse, sa capacité à lire les attaques adverses et ses interventions sûres sur le terrain sont très appréciées par le staff technique.

Bien sûr, Abdukodir est encore en phase de progression. De nombreux matchs, de grands tests et des adversaires encore plus redoutables l'attendent. Cependant, les propos de Guardiola montrent que le joueur est sur la bonne voie. Recevoir les éloges d'un expert comme Pep est une motivation immense pour tout footballeur.

La progression de Khusanov à ce niveau est également cruciale pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Disposer d'un défenseur de haut niveau avec une expérience internationale en vue de la Coupe du Monde apporte une grande confiance à l'équipe de Cannavaro.

Lors des matchs contre des adversaires redoutables comme le Portugal, la Colombie et la RD Congo, la puissance physique, la vitesse et la lecture du jeu de Khusanov seront essentielles. Chaque épisode compte lors d'un Mondial, et l'expérience d'un défenseur aguerri en club vaut alors de l'or.

La comparaison de Khusanov avec Kyle Walker par Guardiola est un événement majeur pour le football ouzbek. Ce n'est pas seulement un avis sur un joueur, mais le signe de la reconnaissance qu'un défenseur issu de l'Ouzbékistan obtient dans le football mondial.

Abdukodir Khusanov est encore à une étape charnière de sa carrière, mais la reconnaissance à son égard ne cesse de croître. La tâche principale est désormais de confirmer cette confiance sur le terrain, de maintenir sa régularité et de viser encore plus haut.

Que Pep Guardiola tienne de tels propos sur un joueur ouzbek est significatif. Une nouvelle phase commence pour Khusanov : il n'est plus seulement vu comme un talent, mais comme un défenseur capable de jouer un rôle clé dans le système de Manchester City.