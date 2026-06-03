L'équilibre des forces en Premier League a complètement basculé

La comparaison des classements finaux de la Premier League anglaise 2024/25 et 2025/26 révèle un changement radical de l'équilibre des forces en un an. Alors que certains clubs ont connu une progression fulgurante, d'autres se sont effondrés de manière inattendue, inquiétant sérieusement leurs supporters.

Le changement le plus marquant concerne sans aucun doute la course au titre. Lors de la saison 2024/25, Liverpool avait dominé le championnat avec 84 points en 38 matchs. L'équipe affichait également une différence de buts de +45, témoignant de sa régularité et de sa puissance offensive.

Cependant, le paysage a complètement changé la saison suivante. En 2025/26, Arsenal a remporté le titre avec 85 points. Après une deuxième place à 74 points la saison précédente, les Gunners ont gravi le trône d'Angleterre avec une progression de 11 points. Cela prouve que l'équipe de Mikel Arteta a non seulement progressé, mais a aussi trouvé la stabilité nécessaire pour être championne.

Manchester City a également amélioré son bilan. Troisièmes avec 71 points en 2024/25, les Citizens sont montés à la deuxième place avec 78 points la saison suivante. Toutefois, cette progression n'a pas suffi pour le titre. L'équipe de Guardiola reste forte, mais Arsenal s'est montré encore plus régulier cette saison.

L'un des plus grands bonds a été réalisé par Manchester United. En 2024/25, les Red Devils avaient terminé à une modeste 15e place avec 42 points, un résultat désastreux au vu de l'histoire du club. Mais en 2025/26, ils ont cumulé 71 points pour finir troisièmes. C'est l'une des évolutions les plus positives du tableau. Gagner 12 places en un an n'est pas seulement un rétablissement, c'est une véritable résurrection.

Aston Villa a aussi fait preuve d'une grande constance. Sixièmes avec 66 points en 2024/25, ils ont récolté 65 points la saison suivante tout en grimpant à la quatrième place. Malgré un total de points quasi identique, le recul des concurrents et des résultats clés les ont propulsés en zone de Ligue des Champions.

Le déclin le plus douloureux a été observé à Liverpool. Champions en 2024/25, les Merseysiders ont chuté à la cinquième place avec 60 points la saison suivante. Leur différence de buts est passée de +45 à +10. Cela indique une perte d'équilibre significative entre attaque et défense. Une telle chute après un titre est un coup dur pour les fans.

Bournemouth a été l'une des meilleures surprises entre les deux saisons. Neuvièmes avec 56 points en 2024/25, ils sont montés à la sixième place avec 57 points l'année suivante. La différence de points est minime, mais la progression au classement est importante, montrant une compétitivité accrue.

Autre événement majeur : la montée de Sunderland à la 7e place. Avec 54 points en 38 matchs, l'équipe a immédiatement marqué les esprits en Premier League. Ce résultat signale l'émergence d'une nouvelle force dans le football anglais. L'ascension d'un tel club dans un tableau dominé par les géants renforce l'intrigue du championnat.

Brighton est resté dans le top 10 lors des deux saisons. Huitièmes avec 61 points en 2024/25, puis encore huitièmes avec 53 points en 2025/26. Malgré une légère baisse de points, l'équipe a maintenu son niveau. Cela prouve que Brighton possède un système solide capable de produire un football constant sans grandes stars.

Brentford a également maintenu sa position. Dixièmes avec 56 points en 2024/25, ils sont montés à la neuvième place avec 53 points la saison suivante. Une telle stabilité est excellente pour un club de milieu de tableau. Ils visent désormais clairement le top 10 plutôt que le simple maintien.

Chelsea, en revanche, a subi un sérieux revers. Quatrièmes avec 69 points en 2024/25, les Londoniens ont chuté à la 10e place avec 52 points la saison suivante. Cette perte de 17 points signifie une sortie de la zone Ligue des Champions vers le milieu de tableau. Après tant d'investissements, ce résultat doit alerter la direction.

Newcastle United a aussi connu un déclin notable. Cinquièmes avec 66 points en 2024/25, ils sont tombés à la 12e place avec 49 points en 2025/26. Leur différence de buts est passée de +21 à -2, signalant une perte d'équilibre et de stabilité dans le jeu.

Nottingham Forest a également chuté lourdement. Septièmes avec 65 points en 2024/25, ils ont fini 16es avec 44 points la saison suivante. C'est l'une des baisses les plus brutales. Un club qui luttait pour l'Europe s'est retrouvé proche de la relégation. Forest a appris à ses dépens que la constance est vitale.

La situation de West Ham s'est aggravée. 14es avec 43 points en 2024/25, ils ont glissé à la 18e place avec 39 points la saison suivante, tombant en zone de relégation. C'est une crise majeure pour le club londonien.

Pour Wolverhampton Wanderers, la saison a été catastrophique. 16es avec 42 points en 2024/25, ils ont fini derniers avec 20 points en 2025/26. Une différence de buts de -41 illustre leurs difficultés. Un tel déclin exige une reconstruction profonde.

Fait notable, Tottenham est resté 17e lors des deux saisons. 38 points en 2024/25, 41 en 2025/26. Malgré une légère hausse, aucune progression au classement. C'est inquiétant pour les Spurs. Un club de cette envergure ne devrait pas stagner en bas de tableau.

Cette saison, Leeds United a terminé 14e avec 47 points, tandis que Burnley était 19e avec 22 points. Ces résultats rappellent la difficulté d'adaptation en Premier League. La concurrence est rude même au milieu de tableau, et les petites erreurs coûtent cher.

Globalement, la comparaison des deux saisons montre un bouleversement des forces en Premier League. Arsenal est champion, Manchester United est revenu au sommet, Liverpool a décliné après son titre, tandis que Chelsea et Newcastle ont déçu.

Ces classements prouvent la beauté du championnat anglais : le champion d'hier peut être cinquième aujourd'hui, et une équipe moyenne peut viser l'Europe. En Premier League, rien n'est garanti. Chaque point et chaque erreur décident du sort de la saison.

Le bilan de la saison 2025/26 est clair : Arsenal a atteint de nouveaux sommets, Manchester City a suivi, Manchester United a renaît et Liverpool a souffert après son titre. Le feuilleton du football anglais continue – les scénaristes ne chôment pas.