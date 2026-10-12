Iraola explique les raisons de la lourde défaite contre Manchester City

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Iraola explique les raisons de la lourde défaite contre Manchester City

Dans le cadre de la 6e journée de Premier League à domicile contre Manchester City l'entraîneur de Liverpool, battu 0-3, Andoni Iraola a évalué après le match les décisions controversées qui ont scellé le sort de la rencontre et la performance de son équipe. Le technicien a souligné que les Merseysiders avaient dominé leur adversaire pendant une heure, mais que le carton rouge infligé par l'arbitre avait totalement ruiné ses plans.

Iraola a divisé le déroulement du match en deux périodes distinctes et a ouvertement critiqué le carton jaune reçu par Ryan Gravenberch.

« Le match s'est divisé en deux » : avant et après la 60e minute

L'entraîneur de Liverpool a noté les facteurs principaux de la défaite :

  • Deux rythmes différents : « Je pense que tout est clair : le match d'aujourd'hui s'est déroulé en deux parties. La première a duré jusqu'à la 60e minute, et la seconde a commencé après l'expulsion de Gravenberch », a déclaré Iraola ;

  • Domination initiale sur le terrain : « Dans la première partie, nous avons mieux joué que l'adversaire, nous avons contrôlé les situations, mais ensuite l'initiative est passée entièrement du côté de City ».

Contestation de l'arbitrage : Gravenberch méritait-il l'expulsion ?

Le coach des Merseysiders n'a pas caché son mécontentement concernant l'épisode du carton rouge à la 62e minute qui a changé le cours du match :

  • « Le premier carton jaune était injuste » : « En ce qui concerne l'expulsion de Gravenberch, il ne méritait absolument pas le premier carton jaune. Dans cette situation, Anderson a continué à marcher librement pendant quelques pas après le contact. Je ne comprends absolument pas pourquoi un carton jaune a été montré dans ce cas », a protesté l'entraîneur.

Pression en infériorité numérique et buts rapides

Iraola « Manchester City» a expliqué la situation de l'équipe réduite à dix face à un adversaire de ce calibre :

  • Impossibilité de presser : « Même à effectif complet, il est extrêmement difficile de presser haut contre Manchester City. Lorsque vous êtes en infériorité numérique, le match prend une toute autre tournure » ;

  • Les changements n'ont pas suffi : « Nous avons encaissé le premier but juste avant le remplacement prévu. Naturellement, à 0-1, l'équipe est obligée de prendre des risques et de jouer différemment ».

Après cette lourde défaite, Liverpool, qui tombe à la 9e place du classement avec 9 points, aura pour priorité de rattraper les points perdus et de retrouver une stabilité collective lors des prochaines journées.

LiverpoolManchester CityAndoni IraolaRyan GravenberchPremier League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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