Liverpool sous Andoni Iraola : composition probable pour la saison 2026/27

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Liverpool sous Andoni Iraola : composition probable pour la saison 2026/27

Le technicien espagnol Andoni Iraola, arrivé à la tête de Liverpool, souhaite raviver à Anfield le style de jeu intense et spectaculaire de l’ère Jürgen Klopp. Selon Planet Football, l’arrivée du nouvel entraîneur devrait provoquer un profond changement dans le jeu de l’équipe et transformer complètement les approches tactiques sur le terrain lors de la prochaine saison 2026/27. Ces changements auront un impact direct non seulement sur la philosophie de jeu, mais aussi sur la composition de l’équipe type. Comme le rapporte .

La philosophie footballistique d’Iraola est souvent décrite comme un style intense fondé sur une très haute intensité et une pression constante exercée sur l’adversaire. Cette approche dynamique, caractéristique de l’âge d’or précédent du club, devrait convenir à de nombreux joueurs de l’effectif actuel. Même si Liverpool a connu des changements importants ces dernières années, les exigences du pressing haut prôné par l’entraîneur devraient correspondre à l’identité de l’équipe.

Renouvellement de la défense et changements tactiques

Sur le plan tactique, Iraola devrait privilégier un système en 4-2-3-1, même si son style spécifique différera clairement du jeu pratiqué la saison dernière. La ligne défensive devrait être largement remaniée, avec notamment l’intégration rapide de Jérémy Jacquet, arrivé de Rennes, dans le onze de départ. Ses qualités athlétiques correspondent parfaitement à la ligne défensive haute exigée par l’entraîneur.

Par ailleurs, Ronald Araújo, prêté au club, apportera l’expérience nécessaire dans l’axe de la défense. Au poste de latéral, Miloš Kerkez devrait pleinement trouver ses marques lors de sa deuxième saison à Anfield. Pour ce jeune latéral, qui avait réalisé de bonnes performances à Bournemouth sous les ordres de ce même entraîneur, le nouveau système pourrait représenter une véritable occasion de s’épanouir.

Les figures clés au milieu et en attaque

Selon Goal.com, le milieu de terrain et le secteur offensif deviendront le moteur principal du système tactique d’Iraola. Grâce à ses qualités dans le pressing haut, Dominik Szoboszlai devrait jouer un rôle important, lui qui correspond parfaitement aux exigences du nouvel entraîneur. Le milieu de terrain hongrois devrait pouvoir pleinement s’exprimer à un poste qui lui convient.

Dans le même temps, Florian Wirtz se tient prêt à réaliser une grande saison avec l’équipe. Son activité intense sans ballon et son volume de jeu correspondent parfaitement au style du technicien espagnol. À la pointe de l’attaque, Alexander Isak sera l’une des figures majeures et cherchera à démontrer une nouvelle fois son efficacité devant le but en tirant profit des exigences du pressing intelligent de l’entraîneur.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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