Florian Wirtz séduit par les idées tactiques d’Andoni Iraola

·47·Sport
Florian Wirtz séduit par les idées tactiques d’Andoni Iraola

Malgré la défaite 2-3 de Liverpool à domicile contre Monaco en match amical de présaison, le milieu allemand Florian Wirtz a salué les idées tactiques de l’entraîneur Andoni Iraola. Disputée à Anfield, cette rencontre a une nouvelle fois mis en évidence les problèmes défensifs des Reds, même si les changements apportés par le nouveau coach et les prestations de certains joueurs ont laissé une impression positive. C’est ce que rapporte Goal.com rapporte Goal.com.

Selon Sky Sports, Florian Wirtz, qui a déjà eu l’occasion de se mettre en évidence avec Liverpool en préparation de la nouvelle saison, a encore marqué lors de cette rencontre. Évoluant au poste de milieu offensif axial, l’international allemand a inscrit un but pour le deuxième match consécutif, confirmant qu’il devient progressivement le principal créateur de la nouvelle ligne offensive d’Iraola.

Premières impressions sous les ordres du nouvel entraîneur

Après le match, Florian Wirtz a évoqué devant la presse la transition de Liverpool vers une nouvelle étape après le départ de l’ancien entraîneur Arne Slot, ainsi que la méthode de travail d’Andoni Iraola. Il a notamment souligné que le précédent passage du technicien espagnol à Bournemouth méritait les éloges.

Selon Wirtz, il attendait avec impatience de travailler avec le nouvel entraîneur et apprécie beaucoup le processus à l’entraînement : « Au cours des trois dernières années, on a pu voir ce dont il était capable à Bournemouth. Bien sûr, nous avions hâte de travailler avec lui. Cela ne fait que deux semaines que j’ai rejoint le groupe à l’entraînement, mais je peux dire que j’apprécie beaucoup le processus et que ses idées footballistiques me plaisent. »

Les inquiétudes d’Andoni Iraola concernant la condition physique

Même si la prestation de Wirtz et son adaptation sont positives, l’entraîneur Andoni Iraola n’a pas été pleinement satisfait de la performance collective, notamment de l’incapacité de son équipe à maintenir un rythme élevé pendant 90 minutes. Bien que Liverpool ait rapidement mené 2-0 en début de rencontre, le jeu s’est progressivement essoufflé, ce qui a préoccupé le staff technique.

Dans un entretien accordé à LFC TV, le technicien espagnol a insisté sur la condition physique actuelle des joueurs et leur niveau de préparation. Il a reconnu que cette situation ressemblait à celle du précédent match contre Leeds United.

Iraola a expliqué que son équipe avait bien commencé la rencontre et s’était particulièrement montrée impressionnante durant les trente premières minutes. Toutefois, à ce stade de la préparation, la condition physique des joueurs ne leur permet pas encore de maintenir un tel rythme pendant tout le match. L’entraîneur a reconnu que l’adversaire méritait finalement la victoire et a ajouté que, malgré les succès remportés lors des deux premiers matchs amicaux, Liverpool n’avait pas affiché une régularité suffisante lors des dernières rencontres.

Florian WirtzAndoni IraolaLiverpoolPremier LeagueActualités Football
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Girona veut rapatrier son ancien joueur d’Arabie saouditeGirona veut rapatrier son ancien joueur d’Arabie saouditeAujourd'hui, 02:52La semaine décisive pour l’avenir de Julián Álvarez a commencéLa semaine décisive pour l’avenir de Julián Álvarez a commencéAujourd'hui, 02:35Darwin Núñez a annoncé le transfert de Ronald Araújo à Liverpool avant le clubDarwin Núñez a annoncé le transfert de Ronald Araújo à Liverpool avant le clubAujourd'hui, 02:16Monaco rejette l’offre colossale reçue pour Lamine CamaraMonaco rejette l’offre colossale reçue pour Lamine CamaraAujourd'hui, 01:34La Juventus et Bologne poursuivent les négociations pour le transfert de Jhon LucumíLa Juventus et Bologne poursuivent les négociations pour le transfert de Jhon LucumíAujourd'hui, 00:55Le transfert de Rodri à Barcelone provoquerait de profonds changements dans l’effectifLe transfert de Rodri à Barcelone provoquerait de profonds changements dans l’effectifHier, 23:59
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)