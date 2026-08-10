Florian Wirtz séduit par les idées tactiques d’Andoni Iraola

Malgré la défaite 2-3 de Liverpool à domicile contre Monaco en match amical de présaison, le milieu allemand Florian Wirtz a salué les idées tactiques de l’entraîneur Andoni Iraola. Disputée à Anfield, cette rencontre a une nouvelle fois mis en évidence les problèmes défensifs des Reds, même si les changements apportés par le nouveau coach et les prestations de certains joueurs ont laissé une impression positive. C’est ce que rapporte Goal.com rapporte Goal.com.

Selon Sky Sports, Florian Wirtz, qui a déjà eu l’occasion de se mettre en évidence avec Liverpool en préparation de la nouvelle saison, a encore marqué lors de cette rencontre. Évoluant au poste de milieu offensif axial, l’international allemand a inscrit un but pour le deuxième match consécutif, confirmant qu’il devient progressivement le principal créateur de la nouvelle ligne offensive d’Iraola.

Premières impressions sous les ordres du nouvel entraîneur

Après le match, Florian Wirtz a évoqué devant la presse la transition de Liverpool vers une nouvelle étape après le départ de l’ancien entraîneur Arne Slot, ainsi que la méthode de travail d’Andoni Iraola. Il a notamment souligné que le précédent passage du technicien espagnol à Bournemouth méritait les éloges.

Selon Wirtz, il attendait avec impatience de travailler avec le nouvel entraîneur et apprécie beaucoup le processus à l’entraînement : « Au cours des trois dernières années, on a pu voir ce dont il était capable à Bournemouth. Bien sûr, nous avions hâte de travailler avec lui. Cela ne fait que deux semaines que j’ai rejoint le groupe à l’entraînement, mais je peux dire que j’apprécie beaucoup le processus et que ses idées footballistiques me plaisent. »

Les inquiétudes d’Andoni Iraola concernant la condition physique

Même si la prestation de Wirtz et son adaptation sont positives, l’entraîneur Andoni Iraola n’a pas été pleinement satisfait de la performance collective, notamment de l’incapacité de son équipe à maintenir un rythme élevé pendant 90 minutes. Bien que Liverpool ait rapidement mené 2-0 en début de rencontre, le jeu s’est progressivement essoufflé, ce qui a préoccupé le staff technique.

Dans un entretien accordé à LFC TV, le technicien espagnol a insisté sur la condition physique actuelle des joueurs et leur niveau de préparation. Il a reconnu que cette situation ressemblait à celle du précédent match contre Leeds United.

Iraola a expliqué que son équipe avait bien commencé la rencontre et s’était particulièrement montrée impressionnante durant les trente premières minutes. Toutefois, à ce stade de la préparation, la condition physique des joueurs ne leur permet pas encore de maintenir un tel rythme pendant tout le match. L’entraîneur a reconnu que l’adversaire méritait finalement la victoire et a ajouté que, malgré les succès remportés lors des deux premiers matchs amicaux, Liverpool n’avait pas affiché une régularité suffisante lors des dernières rencontres.