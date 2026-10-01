Víctor Muñoz : L'intensité de la Premier League me pousse à progresser plus vite

La nouvelle recrue estivale de Liverpool, Víctor Muñoz, a partagé ses premières impressions sur le football anglais. Comme le rapporte Goal.com, l'ailier de l'équipe nationale d'Espagne a souligné que l'intensité brutale et la puissance physique de la Premier League accélèrent considérablement sa progression en tant que joueur. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Rappelons que le joueur, arrivé à Anfield cet été en provenance d'Osasuna pour 40 millions d'euros, a été la première recrue sous la direction du nouvel entraîneur de l'équipe, Andoni Iraola. Malgré l'intérêt de Newcastle, Liverpool , l'Espagnol a signé un contrat de six ans et a rapidement commencé à se battre pour une place dans le onze de départ.

La différence entre la Liga et la Premier League

Lors d'une conférence de presse avant le match de la Ligue des Nations de l'équipe d'Espagne contre la République tchèque, Víctor Muñoz a évoqué les principales différences entre les deux championnats. Selon lui, alors que la Liga repose davantage sur des aspects tactiques, le championnat anglais se distingue par son intensité physique et sa rapidité.

« La Liga est un championnat beaucoup plus tactique. En Premier League, les matchs sont plus axés sur les duels physiques. Le rythme des entraînements y est très élevé et on ressent clairement cette différence. Cela m'aide à progresser davantage », a déclaré le jeune ailier aux journalistes.

Une ascension rapide et les blessures derrière lui

Formé à l'académie du Real Madrid, Muñoz a connu une progression professionnelle très rapide ces derniers temps. Bien qu'il ait été inclus dans l'équipe d'Espagne qui a remporté la Coupe du Monde cet été, une malheureuse blessure l'a empêché de jouer lors du tournoi.

Désormais pleinement rétabli et de retour dans l'équipe, l'attaquant est entré en jeu lors du match contre la Croatie mardi dernier, poursuivant ainsi sa carrière internationale. Il a également Liverpool disputé cinq matchs en Premier League avec, marquant un but.

Concurrence avec Lamine Yamal

Évoquant la concurrence en équipe nationale, Muñoz a souligné que jouer dans la même équipe que la star du FC Barcelone et prétendant au Ballon d'Or, Lamine Yamal, est un grand privilège. Après la brillante performance de Yamal lors de la large victoire contre la Croatie, Muñoz a déclaré qu'il considérait cette concurrence interne comme un processus d'apprentissage.

« J'essaie d'apprendre beaucoup de lui. C'est un ami proche et nous passons beaucoup de temps ensemble. Être dans un tel environnement de compétition et observer ses mouvements à l'entraînement est un honneur pour moi », a ajouté le joueur.