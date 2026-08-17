Jamie Carragher critique vivement le style tactique de Liverpool

L’ancien défenseur et légende de Liverpool, Jamie Carragher, s’est dit très préoccupé par l’orientation tactique de l’équipe sous la direction du nouvel entraîneur du club, Andoni Iraola. Intervenant dans l’émission The Overlap Fan Debate, l’expert a estimé que le style de jeu désordonné et ouvert de l’équipe lors des matchs de préparation manquait d’équilibre pour rivaliser au sommet de la Premier League. Goal.com en fait état.

Selon ixbt.com et Sky Bet, Liverpool a certes battu Côme 2-0 à Anfield lors de son dernier match amical, mais ce résultat n’a pas masqué les problèmes défensifs de l’équipe. Les Reds ont encaissé pas moins de 18 buts et en ont marqué autant lors de leurs cinq derniers matchs de préparation, ce qui soulève de légitimes questions chez les spécialistes.

Chaos tactique et jeu façon basket

Dans son intervention, Jamie Carragher a sévèrement évalué les déplacements de l’équipe sur le terrain, soulignant que Liverpool alignait trop de joueurs offensifs et ne cherchait qu’à aller vers l’avant. Selon lui, les matchs de préparation actuels ressemblent à des rencontres de basket-ball, et aucun grand club ne joue de cette manière.

Après le licenciement d’Arne Slot, la direction du club avait choisi Andoni Iraola afin de rétablir le pressing intense et agressif de l’ère Jürgen Klopp. L’ancien entraîneur de Bournemouth avait été recruté précisément pour cette philosophie de jeu, mais Carragher a relevé que cette approche n’offrait pas encore la stabilité attendue.

La pression et le calendrier avant la nouvelle saison

Liverpool débutera prochainement sa campagne de Premier League face à Newcastle, et les joueurs devront s’adapter rapidement. Fait intéressant, les Reds affronteront lors des six premières journées des équipes ayant changé d’entraîneur durant l’été, créant ainsi un contexte compétitif particulier.

Si les résultats ne sont pas à la hauteur, la responsabilité ne sera certainement pas attribuée à l’entraîneur, mais aux joueurs. Selon Carragher, les supporters exigent un football très intense et, si les joueurs ne répondent pas à cette attente, ils devront en assumer toute la responsabilité.