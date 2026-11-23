Après la large victoire 4-0 de Liverpool contre Manchester United», l'entraîneur Andoni Iraola a mis en lumière deux joueurs clés : Florian Wirtz et Rio Ngumoha. Le coach a exprimé sa satisfaction quant à la forme actuelle du milieu allemand et a loué le potentiel du jeune attaquant. Cependant, concernant la course au titre, Iraola a souligné qu'il était encore trop tôt pour tirer des conclusions. Wirtz apporte de nouvelles options à l'attaque de Liverpool Lors de la 11e journée de Premier League, Liverpool a battu Manchester United 4-0 à domicile. Après le match, l'entraîneur des Reds, Andoni Iraola, s'est confié à Sky Sports sur la performance de ses joueurs. Le technicien n'a pas caché sa satisfaction concernant Florian Wirtz. Selon lui, l'international allemand est dans une forme étincelante et l'équipe souhaite maintenir ce niveau le plus longtemps possible. Iraola a noté que le rôle de Wirtz ne se limite pas aux buts. Il est crucial pour briser les lignes adverses, délivrer des passes précises dans le dos de la défense et dicter le tempo du match.

« Contre une équipe réduite à 10, il faut des joueurs comme Wirtz capables de contrôler le jeu et de voir les opportunités de passes en profondeur. De plus, il participe de plus en plus aux attaques. Il ne se contente pas de marquer, il crée un danger constant. Il nous offre des options supplémentaires en attaque et je suis très satisfait de son jeu », a déclaré l'entraîneur. Iraola a également fait l'éloge de Rio Ngumoha L'entraîneur de Liverpool a également évoqué le jeune Rio Ngumoha. Selon Iraola, si des situations favorables sont créées sur les ailes pour Ngumoha, il devient très difficile à arrêter pour les défenseurs adverses. Son talent individuel brille particulièrement lorsque l'adversaire ne peut pas fournir une aide suffisante à son latéral. « Si nous parvenons à créer des situations où les défenseurs adverses ne peuvent pas aider leur latéral face à Rio, il est très difficile à arrêter, surtout dans la surface. Je pense qu'il a fait un excellent match. Des joueurs comme Rio et Florian s'expriment pleinement quand l'équipe contrôle le ballon », a ajouté Iraola. Ces propos soulignent l'importance de Wirtz et Ngumoha dans le système offensif. Par leurs actions individuelles et leur compréhension du jeu, ils font peser une menace constante sur les buts adverses.