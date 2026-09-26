Liverpool nomme à nouveau Julian Ward au poste de directeur sportif

Un nom familier est de retour au poste de directeur sportif à Liverpool. Le club anglais a officiellement annoncé la nomination de Julian Ward à ce poste. Il a immédiatement pris ses nouvelles fonctions.

Pour Ward, ce n'est pas une nouvelle page à Liverpool. Il a travaillé pendant des années au sein du club à divers postes clés, a déjà occupé le poste de directeur sportif et dirigera désormais à nouveau la stratégie footballistique et les opérations de transfert du club.

Julian Ward de retour à Liverpool

Julian Ward a rejoint le système de Liverpool en 2012. Au cours de sa carrière, il a dirigé le département de scouting européen, a été responsable des joueurs prêtés et a travaillé comme adjoint du directeur sportif.

Ward est devenu directeur sportif de Liverpool en 2022. Cependant, il a quitté son poste en 2023 et a été remplacé par Jörg Schmadtke. Dans sa déclaration officielle de l'époque, le club notait que Ward avait collaboré avec Liverpool pendant plus de dix ans.

Désormais, le spécialiste est de retour au centre de la direction sportive à Anfield.

Avec quelle expérience Ward revient-il ?

Avant d'arriver à Liverpool, Julian Ward Manchester Cityet a également travaillé au sein de la structure de l'équipe nationale du Portugal.

Dernièrement, il a travaillé comme directeur technique au sein de Fenway Sports Group, les propriétaires de Liverpool. Cette expérience sera désormais mise à profit dans sa nouvelle mission au sein du département football du club.

À cet égard, la nomination de Ward est significative non pas comme l'attraction d'un expert externe, mais comme le retour d'un dirigeant qui connaît parfaitement le système du club à un poste clé.

Une décision prise après le départ de Richard Hughes

La nomination de Ward intervient après que le poste de directeur sportif de Liverpool soit devenu vacant.

Richard Hughes a annoncé qu'il quitterait son poste de directeur sportif le 5 septembre 2026. Le club a reconnu sa contribution durant son mandat et a indiqué que le processus de nomination d'un nouveau dirigeant avait commencé.

Trois semaines plus tard, Liverpool a fait son choix pour ce poste : le club s'est à nouveau tourné vers Julian Ward.

Ward fait face à de nouvelles responsabilités

Julian Ward jouera un rôle clé dans les opérations footballistiques, la politique de transfert et les questions stratégiques liées aux joueurs de Liverpool.

Actuellement, le club vit également une nouvelle ère au poste d'entraîneur principal. À l'été 2026, Liverpool a nommé Andoni Iraola comme entraîneur. Le technicien espagnol a remplacé Arne Slot à Anfield.

C'est pourquoi le retour de Ward jouera un rôle important dans le processus de collaboration avec Iraola au sein du nouveau système de gestion sportive du club.

Mike Gordon : « Son expérience est très précieuse »

Le président de Fenway Sports Group, Mike Gordon, a salué le retour de Julian Ward à Liverpool.

La direction du club a souligné que l'expérience passée de Ward, ses contacts sur le marché du football et sa connaissance approfondie du système interne de Liverpool renforceraient le travail du département football.

La mission de Ward ne se limitera plus aux transferts. Il fera partie du système où des décisions importantes sont prises concernant la stratégie footballistique globale du club, le scouting, la formation de l'effectif et d'autres questions sportives.

Un nom familier à Liverpool, mais une nouvelle ère

Le retour de Julian Ward à Liverpool marque l'occupation d'un poste à responsabilité par un spécialiste bien connu du club.

L'expérience accumulée lors de son premier passage, son travail ultérieur au sein de Fenway Sports Group et sa connaissance des processus internes du club devraient lui être utiles dans ses nouvelles fonctions.

Plus important encore, au moment où Ward revient à Liverpool, un nouvel entraîneur, Andoni Iraola, a également pris ses fonctions. Une nouvelle étape de la gestion sportive se dessine donc à Anfield, avec Julian Ward à nouveau au centre.