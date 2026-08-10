Liverpool sous Andoni Iraola : jeu offensif et problèmes défensifs

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Liverpool sous Andoni Iraola : jeu offensif et problèmes défensifs

Le champion en titre de la Premier League anglaise, Liverpool, a commencé à adopter un style de jeu particulier sous la direction de l’entraîneur Andoni Iraola durant sa préparation estivale. Selon BBC Sport, le technicien espagnol tente d’intégrer un pressing haut, des contre-attaques rapides et une forte possession du ballon, mais de sérieuses lacunes défensives sont apparues dès les premiers matchs. Goal.com rapporte cette information.

Les supporters de Liverpool se sont habitués au fil des ans au football rapide, intense et fondé sur des attaques incessantes, instauré sous Jürgen Klopp. Après le départ d’Arne Slot, qui avait conduit le club vers le titre, la nomination d’Andoni Iraola est perçue comme une occasion de faire renaître le légendaire football « heavy metal ». Ses idées tactiques se distinguent par leur proximité avec celles de Marcelo Bielsa.

Les matchs de préparation et les premières inquiétudes

Sous la direction de son nouvel entraîneur, Liverpool a pour l’instant disputé quatre matchs amicaux. L’équipe a battu Sunderland et Wrexham, mais elle s’est inclinée face à Leeds et Monaco après avoir dilapidé une avance initiale de deux buts dans les deux rencontres. Ces résultats montrent que les débuts du technicien venu d’Espagne sont loin d’être parfaitement maîtrisés.

Malgré tout, le contenu des matchs montre clairement le style de jeu que l’entraîneur souhaite mettre en place. L’intensité offensive et la volonté de récupérer le ballon dans le camp adverse réjouissent les supporters, mais les failles catastrophiques en défense suscitent de sérieuses inquiétudes.

L’équilibre entre résultat et style

En football, la victoire reste toujours l’objectif principal, mais pour un grand club comme Liverpool, la manière de l’obtenir est tout aussi importante. La tactique d’Iraola peut offrir un jeu spectaculaire à l’équipe, mais les erreurs défensives pourraient coûter cher lors des matchs officiels.

Les rencontres officielles de la saison attendent désormais l’équipe, et l’entraîneur devra prouver l’efficacité de ses idées. Conserver le potentiel offensif tout en corrigeant le désordre défensif devient la mission prioritaire d’Andoni Iraola.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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