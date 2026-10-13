L'Esteghlal, avec ses légionnaires ouzbeks, remporte une victoire importante à l'extérieur

La 2e journée de la phase de ligue Ouest de l'AFC Champions League Elite s'est achevée. Lors des matchs du 12 octobre, les membres de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Jaloliddin Masharipov et Rustam Ashurmatov évoluant pour le club iranien «Esteghlal» ont battu le club qatari d'«Al-Gharafa» à l'extérieur.

Dans un autre match disputé en parallèle, le club des EAU «Al-Ain» a signé une large victoire en Irak, confortant sa place de leader.

Les Ouzbeks titulaires : le succès de l'«Esteghlal» à Doha

Le géant iranien revient de son déplacement au Qatar avec trois points précieux :

Nos légionnaires sur le terrain : Rustam Ashurmatov et Jaloliddin Masharipov ont débuté la rencontre en tant que titulaires. Ashurmatov a été solide en défense, tandis que Masharipov a été remplacé à la 53e minute ;

Buts et déroulement du match : Asani a ouvert le score pour l'«Esteghlal» à la 37e minute, mais Sassi a égalisé pour les locaux à la 48e. Cependant, le but de Goudarzi à la 60e minute a offert une victoire cruciale de 1:2 au club de Téhéran ;

Résultat à 100 % : Avec 6 points après deux journées, l'«Esteghlal» occupe la 2e place du classement. «Al-Gharafa», qui n'a pas encore marqué de point, reste à la 13e place.

L'«Al-Ain» a écrasé son adversaire en Irak

L'«Al-Ain», l'un des clubs les plus prestigieux des EAU, a démontré sa domination dans la compétition en inscrivant quatre buts sans réponse sur le terrain du club irakien d'«Air Force Club» :

Une capitulation en première mi-temps : L'«Al-Ain» a scellé le sort du match dès les 45 premières minutes. Kaku (13e), un but contre son camp d'Ar Rosan (18e) et un doublé de H. Rahimi (23e, 44e) ont donné une ampleur importante au score ;

But de consolation : Le club irakien n'a pu réduire l'écart qu'à la 89e minute grâce à un but de Javad — 1:4 ;

Classement : Avec 6 points et la meilleure différence de buts, l'«Al-Ain» est devenu le leader de la zone Ouest. L'«Air Force Club», sans point, a chuté à la 16e place.

Dans les matchs de l'AFC Champions League Elite, les clubs étrangers où évoluent des joueurs ouzbeks continuent de jouer un rôle clé dans la course au leadership continental.