Mark ter Stegen poursuivra sa carrière à l’Ajax

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Mark ter Stegen poursuivra sa carrière à l’Ajax

Le club néerlandais de l’Ajax a officiellement annoncé avoir recruté le gardien du FC Barcelone, Mark ter Stegen. Selon Goal.com, ce footballeur allemand expérimenté de 34 ans a rejoint l’équipe amstellodamoise en prêt jusqu’à la fin de la saison en cours. Ce transfert est considéré comme une étape importante pour renforcer sensiblement l’effectif du géant de l’Eredivisie. À ce sujet, Goal.com rapporte que.

International allemand, Mark ter Stegen avait récemment également évolué en prêt à Girona. Son arrivée au club amstellodamois devrait encore renforcer les ambitions de l’équipe pour la nouvelle saison. L’immense expérience du gardien expérimenté sur les scènes internationales constitue un atout important pour l’Ajax.

La brillante période du gardien talentueux en Catalogne

Mark ter Stegen est né le 30 avril 1992 à Mönchengladbach, en Allemagne. Le gardien a commencé sa carrière professionnelle au Borussia Mönchengladbach, le club de sa ville natale, où il a disputé 127 rencontres en trois saisons et demie, révélant tout son talent.

Ses performances remarquables lui ont permis de rejoindre le FC Barcelone à l’été 2014. Au cours de ses dix années passées sous le maillot blaugrana, le gardien allemand a disputé 423 rencontres toutes compétitions confondues et a marqué de son empreinte le football espagnol.

Un nouveau défi dans un environnement familier

Durant ses années au FC Barcelone, Mark ter Stegen a remporté avec le club le trophée majeur de l’UEFA Champions League et a également été sacré sept fois champion d’Espagne. Ses services sous les couleurs catalanes ont joué un rôle décisif dans les nombreux succès de l’équipe.

La direction sportive de l’Ajax, notamment Jordi Cruyff, a souligné avoir travaillé longuement à la réalisation de ce transfert. La réunion à Amsterdam du spécialiste et du joueur, qui se connaissent déjà bien, devrait encore renforcer l’atmosphère au sein de l’équipe.

Selon Jordi Cruyff, les grandes qualités et la riche expérience de Mark ter Stegen aideront immédiatement l’équipe. La direction de l’Ajax s’est déclarée satisfaite de l’aboutissement de cet accord complexe et a souhaité bonne chance au gardien pour ses prochains matches.

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Jahongir Tursunov
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