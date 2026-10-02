«La Coupe du Monde nous a totalement transformés» : Behruz Karimov sur la révolution de la jeunesse en équipe nationale

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«La Coupe du Monde nous a totalement transformés» : Behruz Karimov sur la révolution de la jeunesse en équipe nationale

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a offert une véritable fête du football à ses supporters en remportant une victoire éclatante 4-1 contre la Syrie ! Après la rencontre, le défenseur fiable de l'équipe, Behruz Karimov a accordé une interview ouverte, évoquant avec enthousiasme l'intensité inattendue de la nouvelle génération, les leçons inestimables tirées de la Coupe du Monde outre-mer et le test décisif à venir face à un géant continental : la Corée du Sud. Comment notre équipe nationale rajeunie parvient-elle à battre ses adversaires les uns après les autres, et quels sont les plans avant la Coupe d'Asie ?

Victoire sur la Syrie et nouvelle vague en équipe nationale

Behruz Karimov a souligné l'augmentation significative de la concurrence et de l'ambiance interne au sein de l'équipe :

  • Plan tactique spécial : L'adversaire a été analysé en profondeur sous tous les angles, et entrer sur le terrain avec pour seul objectif la victoire a porté ses fruits ;

  • Motivation intense des jeunes : Le rajeunissement significatif de l'effectif a allumé une flamme dans les yeux des joueurs ;

  • Élargissement de la concurrence : Non seulement ceux qui sont appelés en équipe nationale, mais aussi d'autres jeunes talents candidats travaillent sans relâche pour faire leurs preuves ;

  • Pas de repos : Dans les prochains matchs, quel que soit l'adversaire, cette lutte acharnée se poursuivra.

Expérience de la Coupe du Monde et route vers la Coupe d'Asie

« Nous avons accumulé suffisamment d'expérience lors de la Coupe du Monde outre-mer et, si Dieu le veut, nous avons vu les résultats en utilisant ces acquis. Nous nous préparons maintenant pour la Coupe d'Asie. La Corée du Sud est une équipe nationale assez forte, et il y a beaucoup à apprendre d'elle », a souligné le défenseur.

La grande expérience acquise contre les meilleures équipes du monde lors du Mondial a considérablement renforcé la confiance mentale de nos joueurs.

Points clés de l'interview de Behruz Karimov

Direction / Sujet

Conclusion du joueur

Objectifs futurs et perspectives

Match contre la Syrie (4-1)

« Nous nous sommes préparés sérieusement et sommes entrés pour gagner »

Continuer à étudier chaque adversaire en profondeur

Jeunesse dans l'équipe

« L'équipe a rajeuni, il y a assez de motivation et d'enthousiasme »

Concurrence saine et forte pour le onze de départ

Effet du Mondial

« Nous avons acquis une grande expérience lors de la Coupe du Monde outre-mer »

Mettre pleinement cette expérience à profit lors de la Coupe d'Asie

Match contre la Corée du Sud

L'adversaire est très fort et on peut beaucoup apprendre de lui

Opposer une résistance sérieuse au géant

Selon vous, notre nouvelle équipe nationale, aguerrie par la Coupe du Monde et rajeunie, peut-elle battre la Corée du Sud et prouver qu'elle est sans égale en Asie ? Comment évaluez-vous le jeu de Behruz Karimov ?

Laissez vos analyses et opinions dans les commentaires et partagez cette interview brûlante de notre équipe nationale avec tous les fans de football via Telegram !

OuzbékistanBehruz KarimovSyrie 4-1Coupe d'AsieFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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