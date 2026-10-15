Coupe du monde : Un nageur ouzbek monte sur le podium sur 1500 mètres

·12·Sport
Coupe du monde : Un nageur ouzbek monte sur le podium sur 1500 mètres

La nouvelle étape de la Coupe du monde de natation, organisée dans la capitale kazakhe Astana, a commencé avec succès pour la délégation sportive ouzbèke. Membre de l'équipe nationale défendant les couleurs de notre pays lors de cette prestigieuse compétition, Ilya Sibirsev a terminé dans le trio de tête de l'épreuve du 1500 mètres nage libre.

L'athlète ouzbek a parcouru la distance à haute vitesse, ajoutant une médaille de bronze au compteur de notre délégation.

Nouveau record : Une marque historique de 14 minutes

La performance d'Ilya Sibirsev cette fois-ci restera dans les mémoires non seulement pour la médaille, mais aussi pour une nouvelle marque :

  • Distance et temps : Le nageur ouzbek a réussi à parcourir la distance de 1500 mètres en 14 minutes et 43,97 secondes ;

  • Record d'Ouzbékistan battu : Ce résultat de haut niveau a permis à Sibirsev non seulement de monter sur le podium du tournoi prestigieux, mais aussi de battre le record national d'Ouzbékistan dans cette discipline.

Compétition du 1500 mètres : Les médaillés

Lors des épreuves masculines intenses et sans concession en nage libre, les résultats suivants ont été enregistrés :

  • Lucas Henveaux (Belgique) : a remporté le prix principal de la compétition, la médaille d'or, avec un temps de 14:33.14 ;

  • Oliver Papai (Hongrie) : a terminé deuxième avec un temps de 14:40.55, décrochant la médaille d'argent ;

  • Ilya Sibirsev (Ouzbékistan) : a franchi la ligne d'arrivée en troisième position avec 14:43.97 et a remporté la médaille de bronze.

Ce résultat enregistré dans le bassin d'Astana en Ouzbékistan a prouvé une fois de plus que le prestige de la natation sur la scène internationale est en pleine croissance.

Ilya SibirsevAstanaCoupe du monde de natationRecord de natationOuzbékistan
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Nos rameurs terminent les Jeux asiatiques sur le podiumNos rameurs terminent les Jeux asiatiques sur le podium24 septembre 17:24Shahzodbek Yarashev monte sur le podium lors d'un tournoi international majeur à GroznyShahzodbek Yarashev monte sur le podium lors d'un tournoi international majeur à Grozny19 septembre 10:13Haltérophilie : Azizbek Dadajonov monte sur le podium aux Championnats d’AsieHaltérophilie : Azizbek Dadajonov monte sur le podium aux Championnats d’Asie9 août 10:20Les taekwondoïstes ouzbeks remportent deux médailles à ParisLes taekwondoïstes ouzbeks remportent deux médailles à Paris11 octobre 22:51Les taekwondoïstes ouzbeks montent sur le podium du prestigieux Grand Prix G6Les taekwondoïstes ouzbeks montent sur le podium du prestigieux Grand Prix G612 octobre 20:05Anvar Anvarov remporte la médaille d'argent au tournoi de BudapestAnvar Anvarov remporte la médaille d'argent au tournoi de Budapest15 juillet 23:43
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle