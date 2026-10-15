La nouvelle étape de la Coupe du monde de natation, organisée dans la capitale kazakhe Astana, a commencé avec succès pour la délégation sportive ouzbèke. Membre de l'équipe nationale défendant les couleurs de notre pays lors de cette prestigieuse compétition, Ilya Sibirsev a terminé dans le trio de tête de l'épreuve du 1500 mètres nage libre.

L'athlète ouzbek a parcouru la distance à haute vitesse, ajoutant une médaille de bronze au compteur de notre délégation.

Nouveau record : Une marque historique de 14 minutes

La performance d'Ilya Sibirsev cette fois-ci restera dans les mémoires non seulement pour la médaille, mais aussi pour une nouvelle marque :

Distance et temps : Le nageur ouzbek a réussi à parcourir la distance de 1500 mètres en 14 minutes et 43,97 secondes ;

Record d'Ouzbékistan battu : Ce résultat de haut niveau a permis à Sibirsev non seulement de monter sur le podium du tournoi prestigieux, mais aussi de battre le record national d'Ouzbékistan dans cette discipline.

Compétition du 1500 mètres : Les médaillés

Lors des épreuves masculines intenses et sans concession en nage libre, les résultats suivants ont été enregistrés :

Lucas Henveaux (Belgique) : a remporté le prix principal de la compétition, la médaille d'or, avec un temps de 14:33.14 ;

Oliver Papai (Hongrie) : a terminé deuxième avec un temps de 14:40.55, décrochant la médaille d'argent ;

Ilya Sibirsev (Ouzbékistan) : a franchi la ligne d'arrivée en troisième position avec 14:43.97 et a remporté la médaille de bronze.

Ce résultat enregistré dans le bassin d'Astana en Ouzbékistan a prouvé une fois de plus que le prestige de la natation sur la scène internationale est en pleine croissance.