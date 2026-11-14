Bibisara Assaubayeva bat le numéro 12 mondial des échecs

La joueuse d'échecs kazakhe Bibisara Assaubayeva a réalisé une performance sensationnelle lors du supertournoi Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 à Budapest. Elle a battu l'Indien Arjun Erigaisi, classé 12e au classement FIDE dans la catégorie open. C'est ce qu'a rapporté Zakon.kz .

Le classement de l'Indien est de 2746 points, tandis que celui d'Assaubayeva est de 2532 points. Cependant, lors du match retour, Erigaisi a réussi à prendre sa revanche. À l'issue des deux parties, les adversaires ont chacun enregistré une victoire.

Lors des matchs du 13 novembre, Assaubayeva a également disputé deux parties contre l'Indienne Vaishali Rameshbabu. Si la joueuse kazakhe a remporté la première partie, Vaishali a pris le dessus lors de la rencontre retour. Ainsi, Assaubayeva a porté son total à 8 points dans le groupe.