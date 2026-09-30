Le président de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Gianni Infantino, est arrivé en Ouzbékistan pour une visite officielle et a personnellement participé à la cérémonie d'inauguration d'un nouveau terrain de football moderne construit sur le site de l'école secondaire n°90 à Tachkent. Ce projet a été réalisé dans le cadre du programme mondial « FIFA Arena », visant à développer le sport de masse parmi les jeunes à l'échelle internationale. La cérémonie a réuni le ministre des Sports de la République d'Ouzbékistan, la direction de l'Association de football d'Ouzbékistan (UFA), des responsables du secteur et des vétérans renommés du football ouzbek.

Au cours de la cérémonie, le chef de la FIFA a exprimé ses meilleurs vœux aux jeunes joueurs, leur a distribué des cadeaux souvenirs et a pris des photos avec les élèves de l'école. Cette infrastructure moderne servira à encourager la pratique régulière du sport chez les jeunes de la capitale et à former la nouvelle génération de talents pour les équipes nationales.

« Le chef du football mondial, l'école n°90 et le programme FIFA Arena » : 5 points clés

Faits marquants de la cérémonie d'ouverture historique à Tachkent et de l'initiative de la FIFA :

Participation personnelle de Gianni Infantino : Le président de la FIFA a personnellement assisté à l'inauguration du nouveau terrain dans une école publique de Tachkent ;

Initiative mondiale « FIFA Arena » : Le terrain de sport moderne a été construit sur la base d'un programme international visant à soutenir le football des enfants et des jeunes ;

Direction du ministère local et de l'UFA : Le ministre des Sports, les dirigeants de l'Association de football d'Ouzbékistan et des sportifs vétérans étaient présents lors de l'ouverture ;

Cadeaux personnels et photos avec les élèves : Gianni Infantino a remis des cadeaux souvenirs aux jeunes joueurs de l'école n°90 et a échangé avec eux ;

Programme d'expansion des infrastructures : Dans le cadre de « FIFA Arena », des terrains modernes similaires sont construits non seulement dans la capitale, mais aussi dans diverses autres régions du pays.

Projet « FIFA Arena » à Tachkent et classification des infrastructures de football pour enfants

Tableau analytique des paramètres du projet, du niveau de l'événement et des objectifs stratégiques :

Indicateurs et critères d'analyse Paramètres définis et détails de l'événement Nom du projet international « FIFA Arena » (Programme de soutien au football des jeunes de la FIFA) Lieu de construction du terrain Ville de Tachkent, site de l'école secondaire n°90 Invité de marque Gianni Infantino (Président de la FIFA) Organisations participantes Ministère des Sports, Association de football d'Ouzbékistan, vétérans du football Objectif et mission principaux Attirer les élèves vers le sport de masse, créer des conditions d'entraînement de qualité Résultat attendu Développement du sport scolaire et renforcement de la base de sélection locale

Expertise en football et développement stratégique : Pourquoi l'entrée de la FIFA dans les écoles est-elle importante ?

Conclusions d'experts sportifs internationaux, de fonctionnaires du football et d'entraîneurs d'enfants :

« La fondation commence à l'école et dans le quartier » : Le facteur clé du succès des géants du football mondial (Brésil, Espagne, France) est la présence de terrains de qualité à proximité des enfants ; le projet « FIFA Arena » transforme les cours d'école poussiéreuses ou asphaltées en arènes de football sûres et modernes, assurant une détection précoce des talents ;

Partenariat stratégique de l'Ouzbékistan pour la FIFA : Les visites fréquentes de Gianni Infantino dans notre pays et sa participation personnelle aux projets scolaires de masse sont en Ouzbékistanun signe de grande confiance accordée par l'organisation mondiale aux réformes sportives et aux succès des équipes nationales de jeunes sur la scène internationale ;

Un élan spirituel pour les futurs champions : Voir le dirigeant n°1 du football mondial lors de l'ouverture de son propre terrain et recevoir un cadeau de sa part éveille de grands rêves et objectifs dans l'esprit de l'enfant ; il ne fait aucun doute que des stars qui brilleront demain lors des championnats continentaux et mondiaux sortiront de ces terrains.

Selon vous, dans quelle mesure la multiplication de terrains aux normes internationales comme « FIFA Arena » dans les écoles accélérera-t-elle le niveau de notre football national ? Souhaiteriez-vous qu'un terrain similaire soit construit dans l'école de votre enfant ou de votre quartier ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse de l'événement historique du football des jeunes ouzbek avec tous les fans !