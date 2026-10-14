Pourquoi les stars de la boxe kazakhe sont-elles venues en Ouzbékistan ?

Un certain nombre de maîtres du ring talentueux du Kazakhstan ont choisi l'Ouzbékistan comme base de préparation avant leur championnat national. Sports.kz Selon le rapport de, les boxeurs du pays voisin participent actuellement à un camp d'entraînement commun avec les membres de l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

L'entraîneur principal de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Akmal Hasanov a révélé les détails de ce camp international et de la visite des athlètes frères.

« La raison est simple : il y a ici de vrais maîtres de leur art »

Les athlètes kazakhs ont expliqué les raisons principales du choix de Tachkent pour leur préparation comme suit :

Partenaires de sparring puissants : « Nos frères kazakhs sont actuellement en Ouzbékistan. Ils s'y préparent pour leur championnat national. La raison est très simple : en Ouzbékistan , il y a suffisamment de sparring-partners puissants, d'entraîneurs expérimentés et de véritables maîtres de leur art », indique le rapport ;

L'école d'Akmal Hasanov : Le processus d'entraînement est dirigé directement par l'entraîneur principal de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Akmal Hasanov ;

Exigence élevée : La grande expérience, les instructions précises et l'exigence stricte de Hasanov sont clairement visibles à chaque minute du processus commun.

Programme spécial de 14 jours : des sommets de Tachkent à Yangiabad

Le plan du camp international est mis en œuvre en deux étapes sur la base d'un programme bien élaboré :

Durée et continuité : Le camp d'entraînement commun est prévu pour 14 jours et du 5 au 18 octobre se déroulera sur les sites ouzbeks ;

Première étape : La première partie des entraînements a eu lieu à la base du Collège républicain des réserves olympiques dans la capitale, Tachkent ;

Sparrings intensifs à la base de montagne : Pour l'étape de sparring la plus difficile, intensive et décisive de la préparation, les boxeurs ont été transférés à la célèbre base sportive de haute montagne de Yangiabad.

De grands combats attendent à Taraz

Après ce camp, les maîtres du ring kazakhs se dirigeront directement vers leur championnat national :

Date de la compétition : Championnat du Kazakhstan de boxe 2026 du 29 octobre au 6 novembre aura lieu pendant cette période ;

Ville hôte : La ville de Taraz accueillera ce championnat national.

De tels camps en coopération avec l'école de boxe ouzbèke, leader mondial, revêtent une importance capitale pour les athlètes des deux pays afin d'échanger des expériences et d'atteindre une forme physique optimale.