Javier Tebas accuse le Real Madrid de propagande nazie — Madrid exige sa démission

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Javier Tebas accuse le Real Madrid de propagande nazie — Madrid exige sa démission

Le football espagnol a franchi de nouvelles limites politiques et éthiques sans précédent. Le président de la Liga, Javier Tebas, du Real Madrid a porté des accusations graves et scandaleuses contre la direction du club et ses ressources médiatiques officielles.

Tebas a comparé la politique d'information et les méthodes de manipulation de l'opinion publique du « club royal » à celles utilisées par Joseph Goebbels, le célèbre ministre de la propagande de l'Allemagne nazie.

Les accusations virulentes de Tebas : « Le Real se pose toujours en victime »

Le patron de la Liga a ouvertement critiqué les tactiques médiatiques du club madrilène :

  • Manipulation de l'information : Tebas affirme que la direction du club et sa chaîne de télévision (Real Madrid TV) sélectionnent uniquement les situations qui servent leurs intérêts pour présenter une version unilatérale au public ;

  • « Image de l'ennemi » et fausse injustice : Il a été souligné qu'une politique est menée pour créer artificiellement une « image d'ennemi » externe en parlant constamment d'injustice autour du club ;

  • Assimilation à la propagande de Goebbels : Le président de la Liga a comparé cette méthode utilisée par les Madrilènes aux principes fondamentaux de la machine de propagande du régime nazi ;

  • Le masque de victime : Selon Tebas, le Real Madrid a pris l'habitude de se présenter systématiquement comme une victime dans toute situation controversée.

La réponse du Real Madrid : Exigence de démission immédiate

Ces comparaisons graves et ces accusations insultantes n'ont pas été laissées sans réponse par le géant madrilène :

  • Communiqué officiel d'urgence : Le Real a immédiatement publié une réponse cinglante sur son site officiel, qualifiant de moralement répugnant et inacceptable le fait qu'une figure dirigeante du football européen compare le club aux méthodes d'un régime nazi ;

  • Exigence de départ : Le club a exigé de Javier Tebas qu'il démissionne immédiatement de ses fonctions de président de la Liga et de vice-président de la Fédération royale espagnole de football.

Cette hostilité ouverte entre le patron du football espagnol et le plus grand club du pays plonge le système dans une profonde crise de gouvernance.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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